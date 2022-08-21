20% малого і середнього бізнесу втратили понад $100 тисяч через війну – опитування — Finance.ua

20% малого і середнього бізнесу втратили понад $100 тисяч через війну – опитування Вчора 21:37 — Особисті фінанси

20% малого і середнього бізнесу втратили понад $100 тисяч через війну – опитування

27% опитаних підприємців оцінюють втрати внаслідок війни в суму до 10 тис. дол., 20% — у більше ніж 100 тисяч доларів, що в півтора разу більше, ніж у травні.

Про це свідчать результати опитування «МСБ в часи війни», яке Європейська Бізнес Асоціація проводить серед учасників свого проєкту з підтримки малого бізнесу — Unlimit Ukraine.

В Асоціації заявляють, що протягом останніх місяців суттєво зросли втрати, що зазнає малий та середній бізнес внаслідок війни.

Так, 27% опитаних підприємців оцінюють такі втрати в суму до 10 тисяч доларів, 28% — в діапазоні 10-50 тисяч, ще 13% — в діапазоні 50-100 тисяч, а 20% — більше 100 тисяч, що в півтори рази більше, ніж у травні.

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Про відсутність втрат повідомляють лише 5% підприємців.

При цьому, 22% опитаних бізнесів повідомляють про збитки майну чи активам безпосередньо внаслідок бойових дій. З них наразі 23% знаходяться на етапі фіксування збитків, а 11% звернулися до правоохоронних органів.

Інші 63% не вчиняли жодних дій, направлених на фіксацію чи відшкодування збитків внаслідок бойових дій. Водночас 14% компаній повідомляють, що мають офіси чи виробництва на окупованих територіях.

«Вже майже третина підприємців, а саме 28% відновили свою роботу у повному обсязі, 37% — частково, і 16% МСБ досі не працюють. Порівняно з травнем збільшилась кількість компаній, що відновили повну роботу, адже тоді повноцінно працювали 21% компаній, 38% — частково, і 17% не працювали взагалі. Серед непрацюючих бізнесів 12% планують відновити роботу, а 4% можуть незабаром закритися», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що оцінка підприємцями власної фінансової стійкості лишається стриманою.

Наразі 27% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 34%. Ще 11% мають резервів на один місяць, а інші 20% — на пів року. Тільки 6% мають достатньо фінансових резервів на рік і більше. Кількість компаній, що вичерпали свої резерви, дещо збільшилась порівняно з травнем — з 29% до 32%.

При цьому можливості бізнесу виплачувати заробітні плати дещо покращились, однак компанії почали частіше вдаватися до скорочення персоналу.

"У півтора рази збільшилась кількість компаній, що вимушені звільняти співробітників — з 12% до 18%. Водночас зросла кількість підприємств, що виплачують заробітну плату у повному обсязі — з 23% до 34%. Ще 25% бізнесів дещо скоротили виплати, і тільки 15% наразі не мають змогу виплачувати співробітникам винагороду.

Попри труднощі підприємці продовжують підтримувати збройні сили та надавати гуманітарну допомогу. Досі більше половини компаній, а саме 53% продовжують допомагати фінансово, по 19% — продукцією та послугами, 4% — медикаментами, 3% — засобами захисту/оборони. Ще 11% компаній підтримують співробітників, що наразі захищають країну", — додають в ЄБА.

Також повідомляється, що 63% опитаних не користувались ні державними, ні міжнародними програмами для підтримки свого бізнесу.

Тоді як 16% скористались опцією сплати єдиного 2% податку, 6% — іншими податковими пільгами, 5% — кредитною програмою 5-7-9, і 1% — компенсацією за працевлаштування ВПО. Більшість підприємців не вдавалися до релокації — тільки 5% повідомили, що виїхали за кордон, і ще 4% в межах України.

5% опитаних підприємців повідомили, що користуються програмами міжнародної фінансової допомоги.

3% опитаних заявили, що вже подали заявки на участь в урядовій грантовій програмі єРобота.

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Економічна Правда За матеріалами:

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