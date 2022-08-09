Фінансової підтримки потребують 95% представників малого та середнього бізнесу — Finance.ua

Фінансової підтримки потребують 95% представників малого та середнього бізнесу Вчора 19:45 — Особисті фінанси

Фінансової підтримки потребують 95% представників малого та середнього бізнесу

Згідно з дослідженням Асоціації експертів зі сталого розвитку, фінансової підтримки свого бізнесу потребують 95,3% представників мікро-, малого та середнього бізнесу.

Про це розповів експерт у сфері стратегії та фінансів Асоціації експертів зі сталого розвитку Іван Корякін.

«Несподіванкою не стало те, що більшість, а саме 95,3% учасників сказали, що їм потрібна фінансова підтримка для продовження існування та роботи», — сказав він.

За словами експерта, також 11,8% респондентів відповіли, що для підтримки свого бізнесу їм необхідні консультації експертів. Основними темами для консультацій учасники опитування назвали: залучення інвестицій, відновлення діяльності та можливості з релокації.

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Корякін розповів, що згідно з підрахунками експертів асоціації, в середньому для підтримки діяльності мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні потрібно щонайменше 6 млрд євро у 2022 році. Більшість респондентів вказали, що потребують саме грантів та інвестицій, а не кредитування. Експерт зауважив, що це може бути пов’язано з тим, що від початку повномасштабного вторгнення банки почали скорочувати та закривати свої кредитні програми для бізнесу.

Крім цього, учасники опитування також назвали основні проблеми, з якими зіштовхується їхній бізнес під час війни. Зокрема, це відсутність грошей у клієнтів та покупців, нестача обігових коштів на тимчасово окупованих територіях, валютні обмеження, нестача комплектуючих, уповільнення митного оформлення, а також втрата персоналу.

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Водночас, згідно з результатами дослідження, поточна ситуація в країні найменше вплинула на агропідприємства (крім тих, хто опинився на тимчасово окупованих територіях) та на ІТ-компанії. Найбільшого впливу зазнали виробники різних видів продукції.

Асоціація експертів зі сталого розвитку проводила дослідження стану та потреб мікро-, малого та середнього бізнесу з кінця квітня до початку червня. Загалом участь у дослідженні взяли понад 500 респондентів, з них 49% — це представники мікро бізнесу.

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Укрінформ За матеріалами:

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