На які проблеми український бізнес скаржився омбудсмену в часи війни найчастіше — Finance.ua

На які проблеми український бізнес скаржився омбудсмену в часи війни найчастіше Вчора 22:40 — Фондовий ринок

На які проблеми український бізнес скаржився омбудсмену в часи війни найчастіше

Протягом ІІ кварталу цього року Рада бізнес-омбудсмена (РБО) отримала на лінію підтримки 261 звернення та завершила розслідування 171 справи.

Про це повідомили в РБО.

При цьому бізнес звертався до установи за три місяці найчастіше з таких питань:

питання розширення переліку товарів критичного імпорту (82);

взаємодія з податковою (34);

бронювання критично важливих працівників (13);

транскордонна логістика та перетин кордону (7);

релокація в межах країни та за кордон (3).

«Від початку роботи лінії підтримки критичний імпорт склав майже третину звернень бізнесу до установи. Рада допомогла десяткам компаній оформити заяви на додавання нової товарної категорії до переліку», — розповіли в РБО.

Серед таких товарів, наприклад, агротехніка для посівної кампанії, популярні серед військових та переселенців «буржуйки» і цегла, необхідна для відновлення будинків та інфраструктури від руйнувань.

Підкреслимо, що на сьогоднішній день в Україні поняття критичного імпорту, складанням переліку якого займався Кабмін, вже не працює. Це була саме та продукція, під придбання якої Нацбанк дозволяв купівлю іноземної валюти.

«РБО надала підприємцям консультації щодо податкових змін в період воєнного стану, зокрема переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%, а також бронювання критично важливих працівників, аби робота підприємств, попри війну, тривала», — додали там.

Як додають в РБО, зберегло свою актуальність для бізнесу й питання транскордонного переміщення товарів між Україною та країнами-членами ЄС.

«У співпраці з польським речником у справах МСП, з яким РБО уклала меморандум про партнерство у квітні, Рада допомогла компаніям експортувати українські продукти транзитом через Польщу та подолати логістичні перешкоди на шляху до імпорту товарів на територію України», — кажуть в РБО.

А за сприяння бізнес-омбудсмена один з найбільших приватних медичних університетів країни відкрив філію у Польщі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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