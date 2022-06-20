2% податок для ФОП: чим загрожує недотримання лімітів за доходом — Finance.ua
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2% податок для ФОП: чим загрожує недотримання лімітів за доходом

Вчора 09:25Казна та Політика
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2% податок для ФОП: чим загрожує недотримання лімітів за доходом2% податок для ФОП: чим загрожує недотримання лімітів за доходом
В Україні фізичні особи-підприємці (ФОП), які на час воєнного стану мають оподаткування 2%, мають слідкувати за лімітами по доходу, інакше можна втратити після війни право на цю систему для ФОП-спрощенців 3-ї групи та перейти на загальну систему оподаткування.
Про це повідомила СЕО бухгалтерсько-консалтингової компанії WeDoITBM Олена Матвійчук у Facebook.
«Якщо ФОП, перебуваючи на спец групі 2%, матиме дохід, який перевищує ліміт для ФОП 3 групи 5%, а саме — 7 585 500,00 грн, то після воєнного стану він буде переведений на загальну систему оподаткування», — написала вона.
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За інформацією Кабінету міністрів України, на спрощену ставку перейшли близько 173 тисячі фізосіб-підприємців. Усі ФОП, що працюють в IT — це 3-тя група, яка раніше платила єдиний податок в 5%. Наразі IT-спеціалісти перейшли на 2% ставку під час дії воєнного стану. Після закінчення війни, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення воєнного, надзвичайного стану, їх всіх автоматично переведуть з 2% на 5%.
Але якщо ФОП із 2% не дотримувався обмежень по доходу протягом року, його переведуть на невигідну йому загальну систему оподаткування, а це 18% податку на прибуток та складності бухгалтерського обліку. Дохід не має перевищувати 1 167 розмірів мінімальної зарплати — не більше 7 585 500 грн.
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Ті фізособи-підприємці, які знаходяться на загальній системі наразі мають право не сплачувати єдиний соціальний внесок з 1 березня, але трудовий стаж не нараховується тоді. Після закінчення дії воєнного стану і коли діятиме надзвичайний стан, для ФОП на загальній системі відповідна пільга припиняє свою дію.
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Також вони повинні сплачувати податки за отримані протягом календарного року доходи від провадження господарської діяльності — це 18% на податок на доходи та 1,5% на військовий збір. Об’єктом оподаткування виступає чистий оподатковуваний дохід — різниця між загальним оподатковуваним доходом, тобто виручка у грошовій та негрошовій формі, і документально підтвердженими витратами, що пов’язані з господарською діяльністю.
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За матеріалами: Апостроф
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