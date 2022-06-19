Рада скасувала військовий збір для захисників України — Finance.ua

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Рада скасувала військовий збір для захисників України

Вчора 16:30Особисті фінанси
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Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану».
Про це повідомив голова підкомітету з питань Регламенту ВР Павло Фролов.
«Законом 7432 скасували сплату військового збору для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, працівників МВС, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, інших військових формувань та інших осіб — у разі їх участі у відсічі та стримуванні збройної агресії росії в умовах воєнного стану», — зазначив Фролов.
Згідно з інформацією у картці законопроєкту на сайті ВР, за його ухвалення за основу та в цілому проголосувало 314 народних депутатів.
За матеріалами: Укрінформ
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