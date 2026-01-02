15 найвисокооплачуваніших професій 2026 року, для яких не потрібен диплом Сьогодні 17:03

15 найвисокооплачуваніших професій 2026 року, для яких не потрібен диплом

Онлайн-сервіс резюме Resume Builder опублікував перелік 15 найвисокооплачуваніших професій у 2026 році, для яких не потрібен диплом про вищу освіту.

Про це пише Inc.

Дослідження підготували на тлі зниження інтересу до традиційної вищої освіти серед молоді та зростання попиту на прикладні, ліцензовані й технічні спеціальності — зокрема в умовах поширення штучного інтелекту.

15 найвисокооплачуваніших професій без диплома у 2026 році

Монтажник та ремонтник ліфтів і ескалаторів — $106 580. Менеджер з транспорту, зберігання та дистрибуції — $102 010. Монтажник та ремонтник ліній електропередачі — $92 000. Механік і технік з обслуговування літаків та авіоніки — $79 140. Детектив і слідчий у кримінальних справах — $77 270. Машиніст локомотива — $75 680. Торговий представник оптової та виробничої торгівлі — $74 100. Бортпровідник — $67 130. Менеджер з питань нерухомості та громадських асоціацій — $66 700. Працівник водного транспорту — $66 490. Менеджер з громадського харчування — $65 310. Технік з обслуговування важких транспортних засобів і мобільного обладнання — $62 740. Спортсмен або учасник професійних змагань — $62 360. Шеф-кухар або головний кухар — $60 990. Агент з продажу страхових послуг — $60 370.

Нагадаємо, раніше ми писали про професії, що будуть затребувані в наступні 10 років.

Також ми повідомляли , що за останні чотири роки український ринок праці зазнав значних змін. У низці професій зарплати зросли на понад 200%, а деякі спеціальності майже вчетверо підвищили доходи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.