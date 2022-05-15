12 претендентів на 1 місце: ринок праці в Україні — Finance.ua

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12 претендентів на 1 місце: ринок праці в Україні

Вчора 16:03Особисті фінанси
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12 претендентів на 1 місце: ринок праці в Україні12 претендентів на 1 місце: ринок праці в Україні, freepik.com
З початком війни в Україні кількість вакансій різко зменшилася, а резюме — побільшало. Кожен другий українець або втратив роботу, або отримує не довоєнний розмір заробітної плати.
Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.
Люди стали активніше шукати роботу — і ті, хто залишився у своїх містах, але втратили роботу через війну, і внутрішні переселенці, яких за даними Міжнародної оргнаізації з міграції вже більше 8 мільйонів.
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Так, за останній місяць на сайті приріст резюме склав +15%. Активність пошукачів теж виросла — кількість відгуків на вакансії, якщо порівнювати з попереднім місяцем, збільшилася на 20%.
Що ж стосується роботодавців, вони також потроху починають відновлювати робочі процеси й розміщують на кадрових порталах вакансії в різних профсферах. Проте кількість пропозицій роботи набагато нижча за кількість бажаючих отримати цю роботу.
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Деякі професійні сфери постраждали найбільше, в них нових пропозицій роботи майже немає. За даними державної служби зайнятості, в квітні на 25 326 вакансій претендувало 283 356 безробітних, тобто конкуренція на одне робоче місце складала майже 12 осіб.

Де вакансій найбільше

Найбільше вакансій на сайті grc.ua відкрито для спеціалістів сфери Продаж (18,6%), в сфері ІТ, інтернет, телеком (13,5%), для фахівців зі сфери транспорту та логістики (9%), робітничого персоналу (8,8%), в будівництві (5,9%), в медицині та фармацевтиці (5,3%). Ці спеціалісти, окрім фахівців сфери будівництва, були найбільше затребувані від початку війни. Стосовно будівельників та інших спеціалістів сфери будівництво, то позитивна динаміка збільшення пропозицій роботи для них почала прослідковуватися з квітня.
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Найбільше пропозицій роботи відкрито у Києві (33,9% від усіх актуальних на сайті), Львівській області (17,9%) та Дніпропетровській області (8,9%). Проте й рівень конкуренції тут набагато вищий, аніж в західних регіонах України.

Де вакансій найменше

Найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, охоронцям, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали в сфері автомобільного бізнесу, закупівель. Для них зараз найменше актуальних вакансій.
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За матеріалами: Finance.ua
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