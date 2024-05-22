112 картин Медведчука визнано такими, що мають культурну цінність: решту АРМА продасть на аукціоні — Finance.ua

112 картин Медведчука визнано такими, що мають культурну цінність: решту АРМА продасть на аукціоні Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

112 картин Медведчука визнано такими, що мають культурну цінність: решту АРМА продасть на аукціоні, Фото: arma.gov.ua

Згідно з висновком експертів, майже половина полотен, які належали Віктору Медведчуку, мають історичну і культурну цінність. Решта картин не мають такої цінності і буде продана.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА).

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В АРМА зазначили, що експерти-мистецтвознавці підтвердили це своїм висновком, який є у розпорядженні агентства. Майже всі картини — твори відомих українських митців XX століття.

Загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року. З них 112 визнано такими, які мають культурну та історичну цінність.

«Відтак, під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження», — повідомили в АРМА.

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Водночас твори, які не мають культурної та історичної цінності, будуть реалізовані через електронний майданчик «Прозорро.Продажі». Кошти від реалізації - поповнять бюджет України.

На початку квітня стало відомо, що АРМА готує до продажу дороговартісний автомобіль Maybach Медведчука та 20 його колекційних наручних годинників.

У березні агентство розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном. Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

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