10 найзатребуваніших професій у Швейцарії — Finance.ua

10 найзатребуваніших професій у Швейцарії Сьогодні 20:05 — Особисті фінанси

10 найзатребуваніших професій у Швейцарії

Попри певне полегшення кадрового дефіциту, компанії у Швейцарії в 2025 році продовжують стикатися зі значними труднощами у наймі персоналу.

За даними дослідження Manpower Group, 76% роботодавців назвали пошук кадрів «складним» або «дуже складним», передає портал IamExpat.ch.

Для залучення фахівців бізнесу доводиться пропонувати вищі зарплати та гнучкіші умови праці. Водночас, за прогнозами Швейцарської асоціації роботодавців, до 2035 року країні може не вистачати близько 460 тисяч працівників, причому найбільше — у технічних спеціальностях.

Аналітики платформи Indeed спільно з виданням Blick проаналізували, які професії користуються найбільшим попитом. До списку потрапили спеціальності з найшвидшим зростанням кількості вакансій за 2021−2024 роки та середньою зарплатою понад 80 000 франків на рік.

Найбільш затребувані професії у Швейцарії:

інженер-електрик (+710%);

інженер виробничих установок (+362%);

податковий консультант (+88%);

IT-консультант;

планувальник виробництва;

електрик;

керівник майстерні;

фахівець з автоматизації;

адміністратор ІКТ-систем;

HR-консультант.

Цікаво, що навіть при великому попиті деякі спеціальності не демонструють надвисоких зарплат. Наприклад, інженер-електрик у середньому заробляє 92 500 франків на рік (≈99 тис. євро), тоді як менеджери фінансового сектору — до 130 тисяч франків.

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Менеджер Indeed Switzerland Томас Кайзер вказує, що ріст вакансій зумовлений не лише браком кадрів, а й структурними змінами в економіці. Особливо зростає попит на спеціалістів у сфері енергетики та цифрових технологій — через енергетичний перехід та цифровізацію.

Нові правила працевлаштування для іноземців

Влада Швейцарії визнає нестачу внутрішніх ресурсів і вживає заходів для лібералізації доступу до ринку праці. З 2025 року змінилися умови для низки категорій:

іноземці зі статусом тимчасового захисту (S) зможуть змінювати кантон без окремого дозволу — достатньо реєстрації;

вони також зобов’язані стати на облік у службі зайнятості;

випускники швейцарських вишів, включаючи професійні школи та постдокторантів, тепер також отримають преференції у працевлаштуванні, якщо їхня діяльність має науковий або економічний інтерес для країни.

У 2025 році Швейцарія встановила квоту на 8 500 робочих дозволів для громадян третіх країн (за межами ЄС та ЄАВТ). З них:

4 500 — довгострокові дозволи (категорія B);

4 000 — короткострокові (категорія L);

додатково — 3 500 дозволів для громадян Великої Британії.

При цьому у 2023 році було використано лише 78% квот, а в 2024-му — лише 63%.

Швейцарія залишається однією з найпривабливіших країн для релокації — завдяки високому рівню життя, достойним зарплатам і стабільній економіці. Водночас країна зберігає суворий контроль над міграційними процесами, на відміну від багатьох країн ЄС.

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