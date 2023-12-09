10 найпопулярніших вживаних легковиків на внутрішньому ринку: дані за листопад — Finance.ua

10 найпопулярніших вживаних легковиків на внутрішньому ринку: дані за листопад Вчора 19:33 — Особисті фінанси

10 найпопулярніших вживаних легковиків на внутрішньому ринку: дані за листопад

Лідером серед виробників легковиків, які у листопаді купували на внутрішньому ринку найчастіше, залишається Volkswagen.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Українці уклали 9,7 тисячі угод купівлі-продажу щодо машин Volkswagen, що складає 12,4% від загальної кількості.

Читайте також ТОП-10 найпопулярніших моделей авто серед українців за листопад 2023

На другому місці залишається ВАЗ (Lada) з часткою 6,6% (5,2 тис. угод). На третьому місці — Renault (5,8%, 4,5 тис.). Четверте місце з часткою 5,5% (4,5 тис.) зайняла Skoda. Замикає першу п’ятірку BMW з часткою 5,1% та 4 тис. угод.

Найпопулярніші марки на внутрішньому ринку:

Volkswagen — 9700 шт. ВАЗ/Lada — 5179 шт. Renault — 4549 шт. Skoda — 4332 шт. Audi — 3535 шт. BMW — 4003 шт. Mercedes-Benz — 3803 шт. Ford — 3670 шт. Toyota — 3960 шт. Opel — 3311 шт.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у листопаді зайняв незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (2,9 тис. угод). На другому місці знаходиться Skoda Octavia (2,4 тис. угод).

Третю сходинку зайняв Volkswagen Golf (2,3 тис. угод), а на четвертій розташувався Daewoo Lanos (1,9 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,4 тис. угод).

Читайте також Американці назвали виробників найнадійніших автомобілів 2023 року

Перша п’ятірка моделей, які українські автомобілісти купують найчастіше, не надто змінюється впродовж багатьох місяців, що свідчить про сталий попит на ці легковики.

Загалом топ-10 вживаних легковиків на внутрішньому ринку у листопаді-2023 виглядає так:

Volkswagen Passat — 2854 шт. Skoda Octavia — 2421 шт. Volkswagen Golf — 2340 шт. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 1915 шт. Renault Megane — 1384 шт. Ford Focus — 1152 шт. BMW 5 Series — 1137 шт. Skoda Fabia — 1130 шт. BMW 3 Series — 1104 шт. Opel Astra — 1095 шт.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.