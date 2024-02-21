1 мільйон ВПО втратять виплати. Омбудсмен просить Кабмін змінити механізм допомоги переселенцям — Finance.ua

1 мільйон ВПО втратять виплати. Омбудсмен просить Кабмін змінити механізм допомоги переселенцям Сьогодні 16:28 — Казна та Політика

1 мільйон ВПО втратять виплати. Омбудсмен просить Кабмін змінити механізм допомоги переселенцям

Уряд ухвалив рішення скасувати виплати ВПО з 1 березня 2024 року для деяких категорій переселенців. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом переглянути таке рішення.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Я звернувся до прем'єр-міністра України щодо змін у механізмі виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб, які наберуть чинності з березня 2024 року. За попередніми оцінками, потенційно 1 мільйон ВПО може втратити право на допомогу, що може мати значні негативні наслідки для людей, які вже постраждали від війни», — написав Лубінець.

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Він наголосив, що для більшості ВПО, допомога на проживання — єдине джерело доходу. «Втрата цієї допомоги може позбавити їх доступу до базових потреб та житла», — додав він.

У зверненні Лубінець акцентував на тому, що:

уряд не запровадив дієвих механізмів для заохочення ВПО до працевлаштування;

скасування виплати допомоги може стимулювати ВПО до повернення на ТОТ, небезпечні території або переміщення до інших країн;

використання значних фінансових ресурсів для евакуації людей із зони бойових дій стає нераціональним, коли людям відмовляють у базовій підтримці після переміщення, що спонукає їх повертатися назад.

«Сподіваюсь, що уряд перегляне зміни щодо допомоги ВПО», — підсумував омбудсмен.

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Нагадаємо, з 1 березня в Україні змінений загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців.

Відтепер для отримання допомоги братиметься до уваги сукупний дохід родини, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не менше ніж 9 444 грн, тобто чотири прожиткових мінімуми.

З 1 березня виплати будуть автоматично продовжені пенсіонерам, людям з інвалідністю, дітям-сиротам.

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