Зонные тарифы на электроэнергию: особенности и подключение — Finance.ua

Зонные тарифы на электроэнергию: особенности и подключение

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Зонные тарифы на электроэнергию: особенности и подключение

Чтобы снизить расходы на электроэнергию, все больше потребителей переходят на зонные тарифы. То есть это отдельные тарифы на электроэнергию для дневных и ночных периодов суток.

Об этом пишет портал Факты ICTV

Что такое зонные тарифы

Это тарифы, дифференцированные по периодам времени. В Украине у них есть два варианта — двухзонный и трехзонный. Соответственно, двухзонный делит сутки на два периода (день/ночь), а трехзонный — на три (ночь/пиковый/полупиковый).

Двухзонное дифференцирование:

50% фиксированной цены — с 23:00 до 7:00 — 0,72 грн/кВт-ч и 0,84 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и свыше 250 кВт-ч соответственно;

и 0,84 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и свыше 250 кВт-ч соответственно; 100% фиксированной цены — с 7:00 до 23:00 — 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и свыше 250 кВт-ч соответственно;

Трехзонное дифференцирование:

150% фиксированной цены — с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (часы максимальной нагрузки) — 2,16 грн/кВт-час и 2,25 грн/кВт-час при потреблении до 250 кВт- ч и более 250 кВт-ч соответственно;

и 2,25 грн/кВт-час при потреблении до 250 кВт- ч и более 250 кВт-ч соответственно; 100% фиксированной цены — с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковый период) — 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/ кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно;

и 1,68 грн/ кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно; 40% фиксированной цены — с 23:00 до 7:00 — 0,576 грн/кВт-ч и 0,672 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и свыше 250 кВт-ч соответственно.

Делить сутки на такие зоны очень выгодно, поскольку ночной тариф на электроэнергию в Украине как минимум вдвое дешевле базовой ставки.

Поэтому, подключив тариф день/ночь, можно перенести большую часть собственного потребления электроэнергии на период с 23.00 до 7.00 и сэкономить четверть на оплате счетов за электричество.

Как подключить тариф день/ночь

Для этого нужно заменить счетчик. Для перехода на многотарифный учет электрической энергии необходимо обратиться в группу по обслуживанию потребителей регионального облэнерго по месту жительства и подать заявление.

Специалисты помогут выбрать тип электросчетчика, подготовят договор о предоставлении услуги и объявят общую стоимость услуг (стоимость счетчика, его замена, транспортные расходы).

Оплата за замену счетчика на многотарифный учет производится за счет потребителя.

После заключения договора специалисты приедут к вам, заменят счетчик и внесут изменения в договор. С момента установки нового электросчетчика вы автоматически перейдете на соответствующий тариф.

Справка Finance.ua:

в Украине изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот по оплате коммунальных услуг;

если человек более 30 дней не находился в жилище, он должен обратиться с заявлением к поставщику услуг, а также добавить справку о лечении, либо справку внутренне перемещенного лица, либо справку, свидетельствующую о службе в ВСУ. Именно эта справка и будет основанием, чтобы поставщик услуг сделал перерасчет;

украинцев просят предупреждать об отсутствии возможности оплаты за свет, иначе из-за задолженности начнут их отключать от электричества.

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