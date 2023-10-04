Золотовалютный резерв беспрецедентно высокий: Гетманцев рассказал, чего ждать от курса валюты — Finance.ua
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Золотовалютный резерв беспрецедентно высокий: Гетманцев рассказал, чего ждать от курса валюты

Валюта
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Золотовалютный резерв беспрецедентно высокий: Гетманцев рассказал, чего ждать от курса валюты
Золотовалютный резерв беспрецедентно высокий: Гетманцев рассказал, чего ждать от курса валюты
Народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что у Украины есть все основания для стабильного курса национальной валюты.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».
«Наличный валютный рынок вяло отреагировал на решение Нацбанка. Мы возвращаемся к довоенной практике определения рыночного курса на валютной бирже. Нацбанк будет вмешиваться в торги, но не административными, а рыночными механизмами. То есть Нацбанк будет заходить на рынок и выкупать валюту, чтобы держать курс в пределах диапазона. Курс гривны будет стабильным, для этого есть все основания», — подчеркнул Гетманцев.

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По его словам, золотовалютные резервы Национального банка Украины беспрецедентно высокие.
«Поэтому не стоит ожидать значительных новостей с валютного рынка в ближайшее время», — подчеркнул Гетманцев.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины с 3 октября внедрил управляемую гибкость обменного курса, что усилит устойчивость валютного рынка и экономики;
  • Как сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, после отказа от фиксированного курса валюты «полет в космос» гривна не совершила.
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По материалам:
Espreso.tv
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