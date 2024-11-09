Зимой в Украине возможны отключения света до 20 часов в сутки: при каких условиях — Finance.ua
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Зимой в Украине возможны отключения света до 20 часов в сутки: при каких условиях

Энергетика
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Зимой в Украине возможны отключения света до 20 часов в сутки: при каких условиях
Зимой в Украине возможны отключения света до 20 часов в сутки: при каких условиях, Фото: freepik
В случае холодной зимы и атак на атомные станции Украине могут грозить отключения электроэнергии до 20 часов в сутки.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на мнение энергоэкспертов.
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Каждая зима во время войны в Украине была тяжелой, но следующий сезон наступит после многих месяцев российских воздушных ударов по энергоинфраструктуре.
В конце августа россия выпустила более 200 ракет и дронов по энергетическим объектам Украины, завершив атаку, которая, по словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Украины и эксперта по энергетике, снизила мощность производства электроэнергии более чем на 9 ГВт. Это эквивалентно потере восьми электростанций и более 800 объектов теплоснабжения.

Самый реалистичный сценарий отключений света

«Самый реалистичный сценарий», с которым страна столкнется этой зимой, по словам Рябцева, включает ограничение «поставки электроэнергии для промышленности и домохозяйств на 8−14 часов в день».
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При сильном похолодании и новых ударах по атомной системе электроснабжения Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки, говорит Александр Харченко, руководитель Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства Украины по вопросам энергетики.

Последствия отключений

Это означает отсутствие тепла в домах, остановку критически важных для войны заводов и выезд украинцев за границу в поисках убежища.
«Я очень волнуюсь. Ситуация действительно критическая, и я надеюсь, что международные партнеры окажут нам помощь как можно скорее», — сказала Виктория Гриб, независимый украинская депутат, возглавляющая подкомитет парламента по вопросам энергетической безопасности.
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Это оценка, разделяемая союзниками Украины, пока Киев обращается к ним с призывом о немедленной помощи.
«Мы ожидаем очень суровую зиму. Люди будут гибнуть в своих домах, потому что россия разрушает энергетическую инфраструктуру», — сказал один высокопоставленный чиновник из Соединенных Штатов, которому была предоставлена ​​анонимность для откровенного разговора.
По материалам:
Економічна Правда
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