«Укрэнерго» на грани технического дефолта — Finance.ua

«Укрэнерго» на грани технического дефолта Сегодня 17:17 — Фондовый рынок

«Укрэнерго» на грани технического дефолта

НЭК «Укрэнерго» объявила о временном прекращении платежей по своим «зеленым» облигациям устойчивого развития с 9 ноября 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Это техническое решение, говорится в энергокомпании, будет действовать до завершения реструктуризации долга, которую компания планирует провести в ближайшие месяцы. Правительство Украины совместно с «Укрэнерго» работают над достижением соглашения с кредиторами.

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Приостановка платежей обоснована положениями закона и постановлениями Кабинета Министров, принятыми для соблюдения условий сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Компания уже сообщила кредиторам о временной приостановке выплат по евробондам и заверила их в своей финансовой стабильности.

С 9 ноября компания останавливает выплаты по «зеленым» облигациям на $825 млн, выпущенным в 2021 году.

Економічна Правда По материалам:

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