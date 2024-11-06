«Укрэнерго» на грани технического дефолта — Finance.ua

«Укрэнерго» на грани технического дефолта
НЭК «Укрэнерго» объявила о временном прекращении платежей по своим «зеленым» облигациям устойчивого развития с 9 ноября 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Это техническое решение, говорится в энергокомпании, будет действовать до завершения реструктуризации долга, которую компания планирует провести в ближайшие месяцы. Правительство Украины совместно с «Укрэнерго» работают над достижением соглашения с кредиторами.
Приостановка платежей обоснована положениями закона и постановлениями Кабинета Министров, принятыми для соблюдения условий сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
Компания уже сообщила кредиторам о временной приостановке выплат по евробондам и заверила их в своей финансовой стабильности.
С 9 ноября компания останавливает выплаты по «зеленым» облигациям на $825 млн, выпущенным в 2021 году.
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