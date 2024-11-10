Как платить за электроэнергию меньше, перейдя на «ночной» тариф — Finance.ua

Как платить за электроэнергию меньше, перейдя на «ночной» тариф Сегодня 10:12 — Личные финансы

Как платить за электроэнергию меньше, перейдя на «ночной» тариф

Украинцы могут сэкономить на счетах за электроэнергию, перейдя на «ночной» тариф. Такая возможность позволяет платить за потребленный свет вдвое дешевле, но она доступна не всем.

Об этом сообщили в энергокомпании Yasno.

«С приходом холодов суммы в платежках за свет увеличиваются. Особенно ощутимо подорожание для тех, кто пользуется электрообогревателями или включает кондиционер», — отметили в компании.

Как уменьшить расходы на электроэнергию

Уменьшить расходы можно, если перейти на «ночной» тариф. С ним электроэнергия, потребленная с 23:00 до 7:00, стоит вдвое дешевле — 2,16 грн/кВт∙ч. «Ночной» тариф действует в период с 23:00 до 7:00.

Чтобы пользоваться «ночным» тарифом, нужно иметь двухзонный счетчик. Он отличается от обычного тем, что фиксирует потребление отдельно днем ​​и ночью.

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«Если перевести работу энергоемких приборов на промежуток между 23:00 и 7:00, то вполне реально уменьшить сумму в счете за свет. К примеру, в это время можно включать бойлер, обогреватель, стиральную машину, зарядные устройства и другую технику», — объясняют энергетики.

Напомним, тариф на электроэнергию с 1 октября снизился с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч, но только для одной категории потребителей.

Речь идет о тех украинцах, которые пользуются электрическим отоплением (имеют проект, электрический котел). Такой тариф для украинцев действует только в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля.

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