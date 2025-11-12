0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зимой цены на такси могут возрасти: эксперты назвали три ключевые причины

Личные финансы
95
Зимой цены на такси могут возрасти: эксперты назвали три ключевые причины
Зимой цены на такси могут возрасти: эксперты назвали три ключевые причины
Эксперты прогнозируют, что цены на бензин в Украине могут вырасти на 4 гривны до конца 2025 года. На первый взгляд это должно повлиять на стоимость поездок, однако специалисты считают, что подорожание горючего не станет главным фактором роста тарифов на такси.
Об этом пишет издание «Телеграф».

Цены на горючее

Основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин сообщил, что с 10 по 16 ноября бензин может подорожать на 1 гривну, а до конца месяца еще на 1 гривну. Он также ожидает дальнейшего роста цен в конце года.
Несмотря на это, председатель правления «Украинской таксомоторной ассоциации» Андрей Антонюк отметил, что горючее составляет лишь около 30% себестоимости поездки, поэтому даже подорожание бензина на 4 гривны не будет оказывать существенного влияния на тарифы.
По его словам, большинство таксистов используют не бензин, а газ или дизель, поэтому изменения цен на бензин почувствуют только владельцы гибридных авто, которых в таксопарках немного.

Дефицит водителей

Антонюк подчеркнул, что настоящей угрозой для рынка такси является дефицит кадров. Во многих автопарках многие машины простаивают из-за нехватки водителей.
Эксперт убежден, что именно нехватка водителей, а не цены на горючее, может повлечь за собой рост тарифов.

Что может поднять цены на такси зимой

Антонюк наметил три фактора, которые могут привести к удорожанию поездок в зимний период.
Первый — возможные блэкауты. Если из-за обесточения не будет работать метро и общественный транспорт, спрос на такси резко возрастет. Второй — дефицит водителей, уже сейчас ощущаемый в столице и регионах. Третий — увеличение отъезда женщин с детьми за границу при проблемах с теплом и светом, что также повлияет на спрос и рынок труда.
Читайте также
Таким образом, даже если бензин подорожает до конца года, этот фактор останется второстепенным. Решающими цен на такси могут стать кадровый дефицит и перебои с транспортом зимой.
Напомним, накануне Finance.ua писал со ссылкой на директора консалтинговой группы «А95» Сергея Куюна, что стоимость дизельного топлива в Украине продолжает расти, однако острого дефицита не ожидается. По его словам, розничная цена на дизель уже поднялась на 1,5 грн за литр. Потенциал для роста есть, но он не превысит 2,5 грн за литр в ближайшие недели. Эксперт не ожидает подорожания в 4 грн за литр.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems