Зимой цены на такси могут возрасти: эксперты назвали три ключевые причины Сегодня 13:02 — Личные финансы

Зимой цены на такси могут возрасти: эксперты назвали три ключевые причины

Эксперты прогнозируют, что цены на бензин в Украине могут вырасти на 4 гривны до конца 2025 года. На первый взгляд это должно повлиять на стоимость поездок, однако специалисты считают, что подорожание горючего не станет главным фактором роста тарифов на такси.

Об этом пишет издание «Телеграф».

Цены на горючее

Основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин сообщил, что с 10 по 16 ноября бензин может подорожать на 1 гривну, а до конца месяца еще на 1 гривну. Он также ожидает дальнейшего роста цен в конце года.

Несмотря на это, председатель правления «Украинской таксомоторной ассоциации» Андрей Антонюк отметил, что горючее составляет лишь около 30% себестоимости поездки, поэтому даже подорожание бензина на 4 гривны не будет оказывать существенного влияния на тарифы.

По его словам, большинство таксистов используют не бензин, а газ или дизель, поэтому изменения цен на бензин почувствуют только владельцы гибридных авто, которых в таксопарках немного.

Дефицит водителей

Антонюк подчеркнул, что настоящей угрозой для рынка такси является дефицит кадров. Во многих автопарках многие машины простаивают из-за нехватки водителей.

Эксперт убежден, что именно нехватка водителей, а не цены на горючее, может повлечь за собой рост тарифов.

Что может поднять цены на такси зимой

Антонюк наметил три фактора, которые могут привести к удорожанию поездок в зимний период.

Первый — возможные блэкауты. Если из-за обесточения не будет работать метро и общественный транспорт, спрос на такси резко возрастет. Второй — дефицит водителей, уже сейчас ощущаемый в столице и регионах. Третий — увеличение отъезда женщин с детьми за границу при проблемах с теплом и светом, что также повлияет на спрос и рынок труда.

Таким образом, даже если бензин подорожает до конца года, этот фактор останется второстепенным. Решающими цен на такси могут стать кадровый дефицит и перебои с транспортом зимой.

Напомним, накануне Finance.ua писал со ссылкой на директора консалтинговой группы «А95» Сергея Куюна, что стоимость дизельного топлива в Украине продолжает расти, однако острого дефицита не ожидается. По его словам, розничная цена на дизель уже поднялась на 1,5 грн за литр. Потенциал для роста есть, но он не превысит 2,5 грн за литр в ближайшие недели. Эксперт не ожидает подорожания в 4 грн за литр.

Телеграф По материалам:

