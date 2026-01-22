«Зимняя поддержка» и «Национальный кэшбек» расширены: какие торговые сети присоединились Сегодня 16:34 — Казна и Политика

Какие торговые сети присоединились к зимней поддержке

К программе «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека» присоединились еще четыре ритейлера.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Кто в списке

АТБ,

«Таврия В» (в состав которой входят деликатес-маркеты «Космос» и супермаркеты «Пюре»),

«Дивноцін» и «ЛотОК».

В общей сложности прибавилось почти 1650 магазинов по Украине.

Теперь в этих сетях можно приобрести продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров) за средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека».

В скором времени к программе расчетов присоединятся также сети «Эпицентр» и « Рукавичка ".

Тысячу гривен «Зимней поддержки» нужно потратить до 30 июня 2026 года. Неиспользованная сумма затем будет возвращена в бюджет.

В целом продовольственные товары украинского производства за средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека» доступны уже в ряде торговых сетей по всей стране, в частности: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сим 23 » («Сими»), «Близенько», NOVUS, LIGA PRIM, в торговых сетях THRASH! ТРАШ!, Fozzy, а теперь еще и в сетях АТБ, Таврия В, ЛотОК. Это почти три тысячи магазинов.

Кроме того, рассчитаться средствами программ можно онлайн на ROZETKA и MAUDAU.

«Зимнюю тысячу» получили более 17,8 миллионов украинцев, из них 3,5 млн — дети. Потратили уже более 11,6 млрд. грн. Чаще всего эти средства направляют на оплату коммуналки — это почти 80% трат. Также среди популярных направлений — покупка продуктов питания, лекарств и донатов Силам обороны.

Напомним, средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека» можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги;

благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ;

продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Заявки на получение тысячи гривен «Зимняя поддержка» уже не принимают.

Список товаров, которые можно приобрести за средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека», размещен на портале Zyma или Сделано в Украине

Напомним, в 2025 году более 3,8 млн. граждан Украины, или около 10% населения страны, оформили выплату по государственной программе «Зимняя поддержка» через Укрпочту

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.