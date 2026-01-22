«Зимняя поддержка» и «Национальный кэшбек» расширены: какие торговые сети присоединились
К программе «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека» присоединились еще четыре ритейлера.
Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Кто в списке
- АТБ,
- «Таврия В» (в состав которой входят деликатес-маркеты «Космос» и супермаркеты «Пюре»),
- «Дивноцін» и «ЛотОК».
В общей сложности прибавилось почти 1650 магазинов по Украине.
Теперь в этих сетях можно приобрести продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров) за средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека».
В скором времени к программе расчетов присоединятся также сети «Эпицентр» и « Рукавичка ".
Тысячу гривен «Зимней поддержки» нужно потратить до 30 июня 2026 года. Неиспользованная сумма затем будет возвращена в бюджет.
В целом продовольственные товары украинского производства за средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека» доступны уже в ряде торговых сетей по всей стране, в частности: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сим23» («Сими»), «Близенько», NOVUS, LIGA PRIM, в торговых сетях THRASH! ТРАШ!, Fozzy, а теперь еще и в сетях АТБ, Таврия В, ЛотОК. Это почти три тысячи магазинов.
Кроме того, рассчитаться средствами программ можно онлайн на ROZETKA и MAUDAU.
«Зимнюю тысячу» получили более 17,8 миллионов украинцев, из них 3,5 млн — дети. Потратили уже более 11,6 млрд. грн. Чаще всего эти средства направляют на оплату коммуналки — это почти 80% трат. Также среди популярных направлений — покупка продуктов питания, лекарств и донатов Силам обороны.
Напомним, средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека» можно потратить на:
- оплату коммунальных услуг;
- лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и печатную продукцию;
- почтовые услуги;
- благотворительные взносы, в том числе в поддержку ВСУ;
- продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).
Заявки на получение тысячи гривен «Зимняя поддержка» уже не принимают.
Список товаров, которые можно приобрести за средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбека», размещен на портале Zyma или Сделано в Украине.
Напомним, в 2025 году более 3,8 млн. граждан Украины, или около 10% населения страны, оформили выплату по государственной программе «Зимняя поддержка» через Укрпочту.
