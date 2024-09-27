Жолнович анонсировала запуск цифрового проекта «єПотенціал» — Finance.ua
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Жолнович анонсировала запуск цифрового проекта «єПотенціал»

Казна и Политика
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Министр социальной политики Оксана Жолнович анонсировала запуск цифрового проекта «єПотенціал».
«Эту новую программу или новое видение мы назвали „єПотенціал“. Ведь самое важное — это сохранить потенциал человека и дать возможность независимо от травмы или болезней максимально реализовывать свой потенциал. Для этого нам важны цифровые решения», — сказала она на форуме о цифровизации социальной сферы. Global Digital Social Forum 2024: Empower community в пятницу в Киеве.
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По словам заместителя министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Константина Кошеленко, для реализации проекта «єПотенціал» будет объединена работа двух систем.
В частности, в Электронной системе здравоохранения будет осуществляться оценка ограничений жизнедеятельности и здоровья врачом, а также будет создаваться реабилитационный план, а затем немедицинские данные будут передаваться в Единую информационную систему социальной сферы, где в автоматическом режиме будут фиксировать социальную оценку и информацию о социальной поддержке.
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«Это только часть картины, потому что мы точно объединимся с системами других органов государственной власти, которые помогут дополнительно вовлечь человека в процессы досуга, физкультуры, спорта, трудоустройства более широко, чем это видят два министерства (Минсоцполитики и Минздрав. — Ред.)», — подытожил он.
Как сообщалось, ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что Минсоцполитики, Минздрав и Минэкономики запускают программу «єПотенціал» для перехода человека из здравоохранения в социальную и экономическую сферу, в рамках которой все услуги будут предоставляться автоматически сразу без дополнительных статусов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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