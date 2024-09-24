В правительстве готовят пенсионную реформу на 30 миллиардов гривен — Finance.ua

В правительстве готовят пенсионную реформу на 30 миллиардов гривен Сегодня 10:01 — Личные финансы

В правительстве готовят пенсионную реформу на 30 миллиардов гривен

Кабмин готовит для внесения в Верховную Раду пакет законопроектов, касающийся пенсионной реформы.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

«Мы планируем комплексную пенсионную реформу, которую, я надеюсь, сможем реализовать на конец года, и пенсии будут осовременены, выровнены, и тех людей, которые давно вышли на пенсию, их пенсионное обеспечение возрастет, потому что оно сегодня разбалансировано», — отметила она.

Что именно планируют реформировать

«Мы подготовили комплексный пакет решений. В первую очередь мы уже сегодня дали возможность людям очень простым инклюзивным способом доплачивать себе ЕСВ самостоятельно, если работодатель, например, не выставляет достаточную заработную плату, а человек хочет большую пенсию», — говорит Жолнович.

Второе. Мы решили вопрос выплаты пенсий благодаря, собственно, общим нашим решениям и законопроектам, поддержанным в Верховной Раде, для тех людей, которые сегодня возвращаются из оккупации, и часть стажа страхового у них потеряна. Они не знали, как его подтверждать. Но сегодня эта проблема решена, и мы имеем возможность зачислять каждому человеку полный страховой стаж, даже если данные в оккупации или в Крыму.

Третье. Мы также запланировали системную комплексную реформу, которая состоит из реформы солидарных пенсий и введения обязательной накопительной пенсии.

Как я уже сказала, таким образом, чтобы каждый человек в будущем имел возможность получить замещение своего заработка не ниже 60%. Это уровень хороших европейских стран, когда заработная плата на протяжении жизни… ты платишь определенные взносы в накопительную систему или в солидарную, и на пенсии из этих сбережений тебе выплачивают примерно 60% того заработка, который ты имел на протяжении жизни", — отметила Жолнович.

По ее словам, этот пакет законов уже подготовлен.

Сколько средств на это нужно

«Мы с Минфином по солидарной системе высчитываем последние возможности, потому что ему нужен ресурс, по меньшей мере, там 30 миллиардов гривен для того, чтобы она качественно стартовала.

Мы как только найдем этот ресурс, а я уверена, что мы его найдем, начнем увеличение кроме традиционных спланированных нами на этот год индексаций и других поддержок для пенсионеров. Собственно это позволит выровнять пенсии между разными пенсионерами. Потому что сегодня самая большая проблема в том, что один и тот же учитель, вышедший в 2000-х годах на пенсию и в 2020-м и имеющий одинаковый страховой стаж, размер его пенсии будет почти вдвое отличаться из-за особенностей расчета пенсии" - отметила министр.

Привязка пенсии к средней зарплате

Также она отметила, что сегодня пенсионное законодательство не привязывает к прожиточному минимуму расчет пенсии, она рассчитывается в процентном соотношении к количеству заработанных средств, внесенных как ЕСВ, и страхового стажа.

«Вместе с тем мы разработали законопроект, позволяющий отойти еще больше от формата прожиточного минимума в счете пенсии и привязать ее к средней заработной плате по Украине и средней заработной плате на протяжении жизни, которую получил человек. И в будущем целевая модель выписана таким образом, что каждому человеку в рамках солидарной системы будет покрываться 40% того заработка, который он зарабатывал на протяжении жизни. Собственно это европейское требование, это европейский стандарт и вместе с накопительной пенсионной системой, которую мы также планируем внедрять с 2026 года и пакет законопроектов уже готов, он будет подан на Кабмин в ближайшее время, предлагаем уровень замещения для пенсионеров обеспечивать не ниже 60%», — объяснила министр.

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