В Минсоцполитики рассказали, когда стартует пилот программы базовой социальной помощи — Finance.ua

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В Минсоцполитики рассказали, когда стартует пилот программы базовой социальной помощи

Казна и Политика
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В Минсоцполитики рассказали, когда стартует пилот программы базовой социальной помощи
В Минсоцполитики рассказали, когда стартует пилот программы базовой социальной помощи
В Министерстве социальной политики рассчитывают уже в январе 2025 года запустить пилотный проект по внедрению базовой социальной помощи.
Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
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«Мы вводим ориентированную на расчет домохозяйств пилотную программу по базовой социальной помощи, которая, я надеюсь, с января уже будет работать. Она будет автоматизирована, людям не нужно будет собирать никакие справки, чтобы ее получать», — сказала министр.
Она отметила, что ее покрытие предусмотрено на уровне 4−4,5 тыс. грн на одного человека.
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«Это поможет улучшить положение людей в нищете. Вместе с тем на следующий бюджетный период мы увеличили процент покрытия помощи малоимущим лицам на 5% - и для детей, и для взрослых», — добавила Жолнович.
Как сообщалось, совокупные расходы по программам социальной поддержки в проекте госбюджета на 2025 год запланированы на уровне 419,2 млрд грн.
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По материалам:
Укрінформ
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