Соцпомощь: Кабмин снизил оборот бумажных документов для ее оформления — Finance.ua

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Соцпомощь: Кабмин снизил оборот бумажных документов для ее оформления

Личные финансы
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Соцпомощь: Кабмин снизил оборот бумажных документов для ее оформления
Соцпомощь: Кабмин снизил оборот бумажных документов для ее оформления
Органы социальной защиты больше не будут требовать у граждан никаких бумажных документов, если они уже есть в электронной базе.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что это упростит жизнь людям, а также даст прозрачность и эффективность государственной помощи, ведь сегодня для получения различных видов социальной поддержки от государства человек должен подавать целый пакет документов — притом что большинство из них уже цифровизированы и есть в электронных базах.
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Также, как сообщил Шмыгаль, были внесены изменения, призванные улучшить работу Реестра ветеранов войны. «Запускаем услугу для ветеранов, которая позволяет им увидеть, какие данные о них уже есть в этом Реестре», — отметил он.
Как добавил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, изменения были внесены в следующие документы:
  • порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми;
  • порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • порядок выплаты помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
  • Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, денежного довольствия родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу «деньги ходят за ребенком»;
  • порядок назначения и государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и ряда других нормативно-правовых актов КМУ.
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Предполагается, что заявитель может не подавать документы, которые имеются в Единой информационной системе социальной сферы или которые можно получить путем межведомственного информационного обмена.
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По материалам:
Finance.ua
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