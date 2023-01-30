Жители деоккупированных территорий получили почти 224 миллиона гривен помощи — Finance.ua

Жители деоккупированных территорий получили почти 224 миллиона гривен помощи
Жители освобожденных территорий, начиная с сентября 2022 года, получили более 223,7 миллиона гривен помощи, которые им выплатили наличными в рамках совместного проекта Минреинтеграции, Укрпочты и международных организаций.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
«По состоянию на 26 января 2023 года помощь наличными в размере 1200 гривен от Общества Красного Креста Украины получили более 93 тысяч граждан на ДОТ Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей», — сказано в сообщении.
Кроме того, при финансовой поддержке Международной организации по миграции уже выплачена денежная помощь в размере 2200 гривен более 37 тысячам человек, проживающих на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донбасса.
«Международные доноры планируют и дальше оказывать кэш-поддержку, чтобы охватить как можно большее количество граждан, которые пережили оккупацию и остаются на деоккупированных территориях», — добавили в министерстве.
Справка Finance.ua:
- для людей, пострадавших от войны, была создана специальная спонсорская программа помощи под названием The $1K project. Процесс получения помощи достаточно простой, ведь после одобрения заявки средства поступают на личную карточку;
- ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, какую помощь от государства могут получить попавшие в плен из-за военного вторжения рф в Украину.
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