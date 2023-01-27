Нова фінансова допомога українцям: як отримати виплату від The $1K project — Finance.ua

Нова фінансова допомога українцям: як отримати виплату від The $1K project Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Нова фінансова допомога українцям: як отримати виплату від The $1K project

Через війну мільйони українців опинилися в страшних ситуаціях, що негативно вплинуло на їхній рівень життя. Для людей, які постраждали від війни була створена спеціальна спонсорська програма допомоги під назвою The $1K project.

Про проєкт

The $1K project — це проєкт, завдяки якому спонсори з США можуть надати фінансову допомогу українським сім’ям, які постраждали від війни. Процес отримання допомоги достатньо простий, адже після схвалення заявки кошти поступають на особисту картку.

The $1K project почав працювати над допомогою постраждалим майже відразу після початку російського вторгнення. За весь час фінансову допомогу від спонсорів отримало понад 10 000 родин та близько 35 000 маленьких українців.

Хто може розраховувати на фінансову допомогу

На допомогу від спонсорів із США може розраховувати будь-яка українська родина, яка відчула на собі наслідки страшної війни. Через те, що програма розрахована саме на родини, одинока особа не може отримати фінансову допомогу. Вік членів родини не має значення, як і теперішнє територіальне розміщення сім’ї, а отже, кошти можуть отримати не тільки ті, хто й досі проживає на території України, а й ті родини, що виїхали задля безпеки.

Обов’язковою умовою для отримання грошової допомоги є підписки на офіційні сторінки проєкту у соціальних мережах, а саме в Instagram та Facebook. Це необхідна умова для підтвердження особи, тому якщо ви не користуєтеся даними соціальними медіа, вам необхідно доєднатися до них, адже без виконання даної умови ваша заявка розглянута не буде. Зверніть увагу, що для розгляду заявки ваші сторінки в соціальних мережах мають бути відкритими.

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На що необхідно звернути увагу при заповненні анкети

Заявку необхідно заповнити лише один раз. Якщо ви знехтуєте даним правилом, ваша заявка не буде розглянута.

Майте на увазі, що заповнення анкети та подання заявки на розгляд не гарантує отримання фінансової допомоги.

Якщо ви володієте англійською мовою, варто заповнити анкету саме нею.

Через велику кількість заявок процес отримання відповіді може затягнутися. Якщо вашу родину буде обрано для отримання допомоги, ви отримаєте листа на електронну пошту.

Сума та тривалість виплат

За правилами програми, обрана родина зможе отримати допомогу розміром у 1 тис. доларів лише один раз. При цьому гроші можуть бути витрачені на власний розсуд, ніяких чеків та звітувань надавати не потрібно.

Як скасувати заявку? Якщо за особистими обставинами ви маєте намір скасувати вже подану заявку, вам необхідно виконати наступні кроки:

звернутися на електронну пошту за адресою removal@1kproject.org;

у темі листа вказати «Request to delete my submission»;

вказати адресу вашої електронної пошти;

вказати номер мобільного телефону, який ви раніше згадували в анкеті;

зазначити номер банківської картки, який ви вказували при заповненні анкети.

Після успішного виконання цих умов, ваша анкета буде видалена з бази проєкту.

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