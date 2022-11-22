Жить в режиме отключений света украинцам придется как минимум до апреля — YASNO Сегодня 10:03 — Энергетика

Жить в режиме отключений света украинцам придется как минимум до апреля — YASNO

Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии как минимум до конца марта.

Об этом написал СЭО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

«Хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта», — заявил он.

По его словам, если новых атак на энергосеть не будет, то при нынешних условиях генерации электронергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но короче по времени.

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Он отмечает, что существуют разные прогнозы развития этой ситуации, и они целиком зависят от атак россии.

«К примеру, положительный: новых атак не происходит, возвращается предыдущий уровень генерации. Тогда у нас, по всей вероятности, будет вдоволь электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вовсе. Негативный будет в случае, если сеть сильно повредят в результате атак. Тогда придется задействовать не только почасовые стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень долго», — пояснил Коваленко.

Он отмечает, что следует быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим.

«Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать длительное отключение», — подытожил Коваленко.

Справка Finance.ua:

замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что украинцам не нужно выезжать из страны из-за возможного блэкаута по всей Украине. Ибо всеобщих отключений не будет;

глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в свою очередь говорит, что в Украине вполне возможен блэкаут, но даже полное отключение света на время не нужно считать «концом света». Не обязательно, что блэкаут в Украине произойдет именно в этом сезоне. Ведь если он и произойдет, то сразу начнутся восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение украинцам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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