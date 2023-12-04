Жилищная афера на миллион долларов: мошенники присвоили 16 квартир киевлян — Finance.ua
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Жилищная афера на миллион долларов: мошенники присвоили 16 квартир киевлян

Криминал
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Правоохранители разоблачили 13 участников преступной схемы, которые присваивали недвижимое имущество киевлян.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Среди пострадавших — двое военных, пожилые люди и несовершеннолетние — наследники умерших должников.
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В зависимости от участия им инкриминированы нарушение неприкосновенности жилья, мошенничество, присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, легализация имущества, полученного преступным путем, создание, руководство преступной организацией и участие в ней, подделка документов, печатей, штампов, бланков и их использование, несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем, злоупотребление полномочиями лиц, оказывающих публичные услуги.
По данным следствия, противоправную деятельность организовали участники преступной организации и их сообщники. Среди них — адвокаты, частные нотариусы, государственные регистраторы и гражданские лица.
В свое время потерпевшие брали у банка ипотечные кредиты, предметом которых были квартиры в Киеве. При ликвидации финансовых учреждений специально созданное участниками незаконной схемы коммерческое предприятие выкупило остатки по кредитным договорам, не известив заемщиков об изменении ипотекодержателя, графиках и сроках погашения кредитов.
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В дальнейшем участники преступной организации для создания оснований взыскания предмета ипотеки подделали документы от имени банковских учреждений и почтовых отделений по поводу информирования о приобретении права требования и намерениях выполнить реализацию жилья. Также подделывали отчеты об оценке квартир, а их стоимость умышленно занижалась.
Эти документы использовались при заключении сделок купли-продажи ипотечного имущества между собой. Таким образом переоформили квартиры на своих близких родственников.
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После этого представители силового блока преступной организации выселяли потерпевших из их квартир, в том числе путем применения физической силы. Выселение проводилось на основании якобы продажи жилья, несмотря на отсутствие соответствующего судебного решения.
В течение 2017−2023 годов преступная организация завладела не менее чем 16 квартирами киевлян. Нанесенный ущерб в уголовном производстве составляет почти 40 млн грн.
В настоящее время участникам преступной организации и их сообщникам доложено о подозрении.
Руководителю и одному из участников преступной организации избрана мера пресечения — содержание под стражей, остальным подозреваемым — залог и домашний арест.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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