Жилищная афера на миллион долларов: мошенники присвоили 16 квартир киевлян — Finance.ua

Жилищная афера на миллион долларов: мошенники присвоили 16 квартир киевлян Сегодня 19:15 — Криминал

Правоохранители разоблачили 13 участников преступной схемы, которые присваивали недвижимое имущество киевлян.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Среди пострадавших — двое военных, пожилые люди и несовершеннолетние — наследники умерших должников.

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В зависимости от участия им инкриминированы нарушение неприкосновенности жилья, мошенничество, присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, легализация имущества, полученного преступным путем, создание, руководство преступной организацией и участие в ней, подделка документов, печатей, штампов, бланков и их использование, несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем, злоупотребление полномочиями лиц, оказывающих публичные услуги.

По данным следствия, противоправную деятельность организовали участники преступной организации и их сообщники. Среди них — адвокаты, частные нотариусы, государственные регистраторы и гражданские лица.

В свое время потерпевшие брали у банка ипотечные кредиты, предметом которых были квартиры в Киеве. При ликвидации финансовых учреждений специально созданное участниками незаконной схемы коммерческое предприятие выкупило остатки по кредитным договорам, не известив заемщиков об изменении ипотекодержателя, графиках и сроках погашения кредитов.

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В дальнейшем участники преступной организации для создания оснований взыскания предмета ипотеки подделали документы от имени банковских учреждений и почтовых отделений по поводу информирования о приобретении права требования и намерениях выполнить реализацию жилья. Также подделывали отчеты об оценке квартир, а их стоимость умышленно занижалась.

Эти документы использовались при заключении сделок купли-продажи ипотечного имущества между собой. Таким образом переоформили квартиры на своих близких родственников.

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После этого представители силового блока преступной организации выселяли потерпевших из их квартир, в том числе путем применения физической силы. Выселение проводилось на основании якобы продажи жилья, несмотря на отсутствие соответствующего судебного решения.

В течение 2017−2023 годов преступная организация завладела не менее чем 16 квартирами киевлян. Нанесенный ущерб в уголовном производстве составляет почти 40 млн грн.

В настоящее время участникам преступной организации и их сообщникам доложено о подозрении.

Руководителю и одному из участников преступной организации избрана мера пресечения — содержание под стражей, остальным подозреваемым — залог и домашний арест.

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