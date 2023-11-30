Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки — Finance.ua

Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки Сегодня 15:30 — Криминал

Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки, Фото: nabu.gov.ua

НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды в $35 тыс. за принятие «нужного» решения.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Следствие установило, что судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и троице судей по делу представитель компании должен был передать неправомерную выгоду в размере $35 тыс.

Передача неправомерной выгоды прошла 28 ноября. $10 тыс. судья-посредник оставил себе, а $25 тыс. положил в коробку из-под виски для последующей передачи коллегам. Они после получения средств разделили их между собой.

Во время обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли средства, предоставленные в качестве неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении судьям о подозрении. Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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