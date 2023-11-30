Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки

Криминал
40
Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки
Четырех судей Киевского апелляционного суда разоблачили на получении взятки, Фото: nabu.gov.ua
НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды в $35 тыс. за принятие «нужного» решения.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Следствие установило, что судья Киевского апелляционного суда предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и троице судей по делу представитель компании должен был передать неправомерную выгоду в размере $35 тыс.
Читайте также
Передача неправомерной выгоды прошла 28 ноября. $10 тыс. судья-посредник оставил себе, а $25 тыс. положил в коробку из-под виски для последующей передачи коллегам. Они после получения средств разделили их между собой.
Во время обысков по месту нахождения и проживания судей детективы изъяли средства, предоставленные в качестве неправомерной выгоды.
Решается вопрос о сообщении судьям о подозрении. Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.