Женщины в Украине зарабатывают на 19% меньше мужчин — Finance.ua

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Женщины в Украине зарабатывают на 19% меньше мужчин

Личные финансы
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Женщины в Украине зарабатывают на 19% меньше мужчин
Женщины в Украине зарабатывают на 19% меньше мужчин
Заработные платы мужчин в Украине почти на 19% выше, чем у женщин. За последние семь лет разрыв по оплате сократился на 7,4%.
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в ходе презентации Национальной стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года.
«За последние семь лет разрыв в оплате труда женщин и мужчин в Украине сократился на 7,4% и на сегодняшний день он составляет 18,6%. Этот показатель больше, чем во многих странах ЕС. И наша цель — изменить ситуацию. Мы сфокусированы на том, чтобы тенденция к сокращению гендерного разрыва в оплате труда стала устойчивой и необратимой», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда предусматривает следующие шаги:

  • Преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола.
Планируется провести масштабную информационную кампанию для женщин, чтобы убедить их, что они способны получать большее вознаграждение за свой труд.
Также провести просветительскую кампанию по увеличению осведомленности женщин о своих правах и возможностях, которыми они могут воспользоваться, чтобы повысить свой профессиональный уровень, получить в короткий срок новую, более востребованную на рынке труда специальность, в том числе из категории STEM и соответственно выше оплачиваемую работу, инициировать или развивать собственный бизнес.
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Также предлагается ввести гендерные аудиты и обмен лучшими практиками внедрения гендерного равенства на рабочем месте.
  • Совершенствование законодательства о равной оплате труда.
Предусмотрено осовременить трудовое законодательство — в новой редакции Закона «О труде» вводится принцип одинаковой оплаты за труд равной ценности независимо от пола, что позволит усилить эффективность судебной защиты.
Будут введены проверки Гоструда на основании жалоб о дискриминации в оплате труда по гендерному признаку.
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Также будет разработана национальная методология гендерно-нейтральной оценки работ и обучения для инспекторов труда и работодателей.
  • Создание условий для удобного совмещения семейных и профессиональных обязанностей.
В частности, предлагается содействовать созданию и работе государственных и частных детских садов, поддерживать на государственном уровне организации, занимающиеся детьми старшего возраста.
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Усовершенствовать трудовое законодательство относительно равного отношения к работникам и работниц с семейными обязанностями.
Планируется внедрить учебные программы для работодателей по содействию работникам в сочетании профессиональных и семейных обязанностей.
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По материалам:
Finance.ua
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