Ждать нового скачка цен на овощи зимой: прогноз Минагрополитики — Finance.ua

Ждать нового скачка цен на овощи зимой: прогноз Минагрополитики Сегодня 20:01 — Личные финансы

Ждать нового скачка цен на овощи зимой: прогноз Минагрополитики

Цены на овощи борщового набора в Украине будут расти на несколько процентов ежемесячно. Но рекордных скачков цен зимой этого года не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Как отметил Высоцкий, есть классические овощи борщового набора: картофель, морковь, свекла, лук, капуста.

«Мы уверены, что пик цен на эти овощи, прежде всего морковь и лук, мы уже перешли и к этому не возвращаться не будем», — сказал он.

По его словам, высокие цены в прошлом году были обусловлены временной потерей части Херсонской и Запорожской областей, где активно выращивались эти овощи, в феврале 2022 года. «Уже не успели аграрии их посадить», — рассказал чиновник.

«В этом году ситуация совсем другая. Мы искренне благодарны, что все подключились в Центральной Украине, Западной Украине, и потребитель видит это по ценам, ощущает кошельком, когда цены на тот же лук втрое меньше, чем были на пике», — добавил он.

Читайте также Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи

Высоцкий считает, что объемы производства этих овощей говорят о том, что рекордных цен уже не будет.

«Есть определенная потребительская инфляция, связанная с тем, что хранение стоит денег. Понятно, что немного, на несколько процентов они будут дорожать, потому что есть расходы на хранение. Но таких рекордных ажиотажных цен не предвидится. Более того, фермеры демонстрируют готовность в следующем году выращивать по всей Украине при необходимости», — сказал замминистра.

Напомним, по данным Госстата, овощи в Украине в октябре 2023 года продолжали дешеветь из-за высокого урожая.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.