Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи

Личные финансы
38
В Украине сезонные овощи подорожают на 10−15%. Такое мнение высказал в комментарии исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин и добавил, что не будет сумасшедшего подорожания лука и моркови.
«Традиционно все зависит от того, будут ли блэкауты. Если они будут, то они будут дорожать больше. В любом случае стоимость хранения будет добавляться к стоимости овощей. Поэтому я думаю, что как минимум мы увидим рост цен на 10−12−15%, но это будет меньше, чем, к примеру, в прошлом году. Потому что в прошлом году овощей было меньше, дефицит был выше», — сказал Пендзин.
Он отметил, что точно не будет сумасшедшего подорожания лука и моркови.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что завершается уборка второго урожая во время войны — собрано более 70 млн тонн зерновых.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.