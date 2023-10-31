Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи — Finance.ua

Экономист спрогнозировал, на сколько подорожают сезонные овощи Сегодня 19:00 — Личные финансы

В Украине сезонные овощи подорожают на 10−15%. Такое мнение высказал в комментарии исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин и добавил, что не будет сумасшедшего подорожания лука и моркови.

«Традиционно все зависит от того, будут ли блэкауты. Если они будут, то они будут дорожать больше. В любом случае стоимость хранения будет добавляться к стоимости овощей. Поэтому я думаю, что как минимум мы увидим рост цен на 10−12−15%, но это будет меньше, чем, к примеру, в прошлом году. Потому что в прошлом году овощей было меньше, дефицит был выше», — сказал Пендзин.

Он отметил, что точно не будет сумасшедшего подорожания лука и моркови.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что завершается уборка второго урожая во время войны — собрано более 70 млн тонн зерновых.

УНН По материалам:

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