Украина будет импортировать меньше овощей: в Минагро объяснили, как это повлияет на цены — Finance.ua

Украина будет импортировать меньше овощей: в Минагро объяснили, как это повлияет на цены Сегодня 19:00 — Личные финансы

Украина будет импортировать меньше овощей: в Минагро объяснили, как это повлияет на цены

В Министерстве агрополитики ожидают снижения цен на овощи весной. Кроме сезонного фактора, этому должен дополнительно поспособствовать эффект от грантовой программы для тепличников. Об этом рассказал в эфире информационного телемарафона заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

«В этом году гранты активно выдавались. Соответственно теплицы строились и строятся. И с весны должна быть первая продукция. Конечно, это повлияет положительно и немного снивелирует резкие ценовые перепады между сезонной и тепличной продукцией», — заверил чиновник.

Он отметил, что в предыдущие годы Украина в значительной степени импортировала тепличные овощи, поэтому их стоимость зависела от обменного курса и логистических рисков.

«Теперь продукт не будет так зависеть от пересечения границы и валютных рисков, будет ближе к потребителю. Что должно повлиять на снижение средневзвешенной цены тепличных овощей», — прогнозирует Высоцкий.

Грантовая поддержка для садоводов и тепличников

С 1 июля 2022 года действует Правительственная грантовая программа, которая помогает создать или развивать собственный бизнес по направлениям «Свое дело», «Свой сад», «Своя теплица», «Новый уровень».

Гранты предоставляются в размере не более 70% стоимости проекта, но не более 10 млн гривен. Заявитель должен профинансировать собственными или кредитными средствами не менее 30% от стоимости проекта. Обязательное условие — трудоустройство требуемого количества работников. Что касается работников в теплицах, то нужно иметь не менее 4 постоянных и 10 сезонных.

УНІАН По материалам:

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