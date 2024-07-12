Жара может спровоцировать сбои в работе нефтепереработки в Европе и США — Finance.ua
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Жара может спровоцировать сбои в работе нефтепереработки в Европе и США

Энергетика
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Жара может спровоцировать сбои в работе нефтепереработки в Европе и США
Жара может спровоцировать сбои в работе нефтепереработки в Европе и США
Температура в Европе приближается к уровню, при котором некоторые нефтеперерабатывающие заводы будут вынуждены начать производить меньшее количество топлива.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Температура в Европе значительно выше сезонной нормы, и нет никаких признаков того, что это изменится в ближайшее время. Крупнейший шведский нефтеперерабатывающий завод заявляет, что изменение климата усложняет производство топлива.
Заводы в регионах, больше привыкших к жаркой погоде, например, на Ближнем Востоке, лучше спроектированы, чтобы справиться с жарой. В Европе же, по данным инжиниринговой компании Kent Plc, нефтеперерабатывающие заводы, как правило, строят так, чтобы они выдерживали более низкие температуры, а не выдерживали высокие.
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Прогнозы по поводу того, насколько нефтеперерабатывающим заводам придется снизить общую скорость переработки — критически важная деталь для понимания спроса и предложения — почти неизвестны, поскольку существует очень много переменных: непредсказуемость погоды, а также тот факт, что каждый завод имеет свою собственную конфигурацию, идеальное сырье и выход топлива.
Стив Сойер, бывший директор по переработке FGE, говорит, что экстремальная жара может побуждать нефтеперерабатывающий завод сократить производство на 15% в течение 24 часов.
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Европейские нефтепереработчики не единственные, кому приходится сталкиваться с жаркой погодой. В США больше всего пострадают регионы Восточного побережья и Среднего Запада.
По словам Рэнди Хурбуруна, руководителя отдела нефтепереработки компании Energy Aspects Ltd., нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива, где расположены крупнейшие заводы страны, имеют все больше и больше градирен и хранилищ для охлаждающей воды, что позволяет им лучше противостоять летним температурам.
По материалам:
Економічна Правда
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