Доходы россии от экспорта нефти упали до 4-месячного минимума — Finance.ua

Доходы россии от экспорта нефти упали до 4-месячного минимума Сегодня 06:42 — Энергетика

Июньские доходы от экспорта нефти упали, снижение произошло на фоне сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Доходы россии от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с февраля на фоне несколько меньших объемов поставок.

В июне страна заработала 16,7 млрд долларов от экспорта нефти, что на 1,2% меньше, чем месяцем ранее. Однако доходы страны от экспорта нефти подскочили почти на 23% по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что ежемесячное снижение доходов произошло из-за того, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов в июне упал до 7,6 млн баррелей в день с 7,7 млн ​​баррелей ежемесячно ранее.

Средневзвешенная цена на российскую нефть в июне выросла до 70,39 дол. за баррель с 70,05 дол. в мае, но повышение цен не компенсировало снижения экспортных потоков.

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Отмечается, что российские баррели в среднем продолжали торговаться значительно выше ценового лимита в 60 долл., введенного Группой семи промышленно развитых стран в ответ на вторжение Кремля в Украину.

В июне налоги на нефть принесли около 6,7 млрд долларов в российский бюджет, что почти на 50% больше, чем год назад. По сравнению с маем поступления снизились на 6,6% из-за падения цен на нефть марки Urals, основной экспортной смеси россии.

Економічна Правда По материалам:

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