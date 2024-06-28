После нефти россия может формировать теневой флот для газа, — Bloomberg. — Finance.ua
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После нефти россия может формировать теневой флот для газа, — Bloomberg.

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После нефти россия может формировать теневой флот для газа, — Bloomberg.
После нефти россия может формировать теневой флот для газа, — Bloomberg.
Через несколько месяцев после вторжения в Украину и карательных ограничений Запада, введенных в ответ, россия накопила теневой флот для транспортировки своей нефти по всему миру. Теперь появляется все больше доказательств того, что москва начала делать то же самое по поводу сжиженного природного газа (СПГ), пишет Bloomberg.
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Отмечается, что газ является ключом к планам Кремля увеличить экспорт, пополнить государственную казну и финансировать свою военную машину, но для этого нужна большая часть мирового рынка СПГ, поскольку «когда-то прибыльная европейская трубопроводная торговля почти прекращена».
«На сегодняшний день планы расширения мешали санкциям США, которые не позволили иностранным компаниям попасть на рынок и прекратили поставки специализированных готовых носителей, жизненно необходимых для достижения арктических объектов», — отмечает издание.
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Авторы прогнозируют, что новые европейские ограничения, которые будут введены в следующем году, ограничивая доступ к портам, будут еще больше мешать текущей цепочке поставок.
«Детали поразительно похожи на маневры по созданию национального теневого нефтяного флота, включая использование непрозрачных компаний и кораблей, настолько старых, что при нормальных условиях они уже были бы выведены из строя», — отмечается в статье.
По материалам:
УНІАН
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