Крупнейшая нефтяная компания мира инвестирует в двигатели внутреннего сгорания — Finance.ua

Крупнейшая нефтяная компания мира инвестирует в двигатели внутреннего сгорания Сегодня 04:52 — Технологии&Авто

Крупнейшая нефтяная компания мира инвестирует в двигатели внутреннего сгорания

Saudi Aramco делает ставку на то, что двигатель внутреннего сгорания будет существовать «очень, очень долго» и потому приобрела 10% акций производителя ДВС — компании Horse Powertrain.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Государственная нефтяная группа, в прошлом году получившая $500 млрд доходов преимущественно от добычи и продажи нефти, в прошлом месяце приобрела за €740 млн 10-процентную долю у компании Horse Powertrain, занимающейся созданием двигателей на основе топлива.

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По расчетам Saudi Aramco и других акционеров Horse, китайского автопроизводителя Geely и французского аналога Renault, если промышленность прекратит проектирование и разработку своих двигателей внутреннего сгорания, она начнет покупать их у третьих сторон.

«Для мира будет невероятно дорого полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания или обойтись без них», — сказал Ясер Муфти, исполнительный вице-президент Saudi Aramco, ответственный за это соглашение. «Если вы посмотрите на доступность и многие другие факторы, я думаю, что они будут существовать еще очень и очень долго.

На вопрос, считает ли он, что двигатели внутреннего сгорания будут существовать всегда, Муфти ответил «да». Saudi Aramco ранее заявляла, что считает, что даже в 2050 году больше половины всех автомобилей все еще будут работать на том или ином виде топлива.

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В 2021 году казалось, что упадок двигателей внутреннего сгорания (ДВС) обеспечен после того, как автопроизводители, в частности Ford, General Motors и Mercedes-Benz, и правительства, в частности Великобритании, пообещали прекратить продажи новых бензиновых и дизельных двигателей в период с 2035 по 2040 год.

Но с замедлением роста продаж электромобилей и усилением торгового протекционизма будущее ДВС выглядит не столь мрачным.

Економічна Правда По материалам:

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