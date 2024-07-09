Назван двигатель, который чаще других завоевывал титул лучшего — Finance.ua

Назван двигатель, который чаще других завоевывал титул лучшего
Эксперты издания CarBuzz назвали лучший двигатель всех времен, и это семейство моторов BMW Prince, разработанное BMW в сотрудничестве с PSA Peugeot-Citroen (в настоящее время входит в Stellantis). Эти двигатели получили больше всего наград среди всех, когда-либо выпускавшихся моторов.
Основным критерием для определения наилучшего двигателя было количество премий Engine of the Year, присуждаемых такими престижными организациями, как WardsAuto и International Engine of the Year Awards. Эксперты оценивали разные параметры, включая мощность, экономичность и уровень шумов во время работы.
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Двигатели BMW Prince были разработаны с небольшим рабочим объемом (1,4 и 1,6 литра) и мощностью от 89 до 120 л.с., но при этом оставались экономичными. Они оснащены системами турбонаддува, прямого впрыска, смены фаз газораспределения Vanos и Double Vanos, а также системой охлаждения с электрическим насосом.
Эти двигатели устанавливались на многих моделях автомобилей, включая Peugeot 207 Sport, Mini Cooper, Mini One, Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 508, Citroen C3, C3 Picasso, C4, DS 3 и DS4. Однако со временем оказалось, что у них были проблемы с надежностью, в частности с цепью ГРМ, поршневыми кольцами и маслосъемными колпачками, что приводило к повышенному расходу масла.
Несмотря на эти проблемы, BMW Prince остается самым титулованным семейством двигателей. Он получил восемь наград International Engine of the Year Awards (2007−2014) в категории от 1.4 до 1.8 литра и вошел в десятку лучших моторов по версии Ward в 2011 году.
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