Линейку BMW X5 2024 пополнила лимитированная версия внедорожника (фото) — Finance.ua
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Линейку BMW X5 2024 пополнила лимитированная версия внедорожника (фото)

Технологии&Авто
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Линейку BMW X5 2024 пополнила лимитированная версия внедорожника (фото)
Линейку BMW X5 2024 пополнила лимитированная версия внедорожника (фото), Фото: BMW
Линейку BMW X5 2024 года пополнила версия Silver Anniversary Edition. Ее посвятили 25-летию кроссовера.
Подробности новинки раскрыли на официальном сайте BMW.
Обычно подобные юбилейные версии отличаются только декором, однако в BMW более тщательно подошли к созданию авто. Кроссовер подготовили к бездорожью.
Фото: BMW
Фото: BMW
Новый BMW X5 Silver Anniversary Edition получил пластиковый обвес, дополнительную защиту днища, фаркоп и багажник на крыше. Также можно выбрать 20-дюймовые внедорожные шины General Grabber.
Хромированные детали кузова покрасили в черный цвет. Салон можно украсить кожей черного, коньячного, кофейного или серебристого цвета, а также появились карбоновые детали и таблички с названием версии. Стандартные спортивные сиденья и водостойкие коврики.
Фото: BMW
Фото: BMW
Кроссовер BMW X5 Silver Anniversary Edition предлагают только с 3,0-литровой бензиновой турбошисткой на 380 л. с.
Ему перенастроили полный привод и добавили блокировку заднего дифференциала и режимы снега, песка, гравия и камней.
Также установлена ​​пневмоподвеска, а камеры кругового обзора имеют режим для бездорожья.
Фото: BMW
Фото: BMW
В целом планируют выпустить всего 1000 BMW X5 Silver Anniversary Edition. Стоимость кроссовера составляет 81 075 долларов.
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По материалам:
Фокус
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