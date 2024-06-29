Линейку BMW X5 2024 пополнила лимитированная версия внедорожника (фото) — Finance.ua

Линейку BMW X5 2024 пополнила лимитированная версия внедорожника (фото) Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Линейку BMW X5 2024 пополнила лимитированная версия внедорожника (фото), Фото: BMW

Линейку BMW X5 2024 года пополнила версия Silver Anniversary Edition. Ее посвятили 25-летию кроссовера.

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте BMW.

Обычно подобные юбилейные версии отличаются только декором, однако в BMW более тщательно подошли к созданию авто. Кроссовер подготовили к бездорожью.

Фото: BMW

Новый BMW X5 Silver Anniversary Edition получил пластиковый обвес, дополнительную защиту днища, фаркоп и багажник на крыше. Также можно выбрать 20-дюймовые внедорожные шины General Grabber.

Хромированные детали кузова покрасили в черный цвет. Салон можно украсить кожей черного, коньячного, кофейного или серебристого цвета, а также появились карбоновые детали и таблички с названием версии. Стандартные спортивные сиденья и водостойкие коврики.

Фото: BMW

Кроссовер BMW X5 Silver Anniversary Edition предлагают только с 3,0-литровой бензиновой турбошисткой на 380 л. с.

Ему перенастроили полный привод и добавили блокировку заднего дифференциала и режимы снега, песка, гравия и камней.

Также установлена ​​пневмоподвеска, а камеры кругового обзора имеют режим для бездорожья.

Фото: BMW

В целом планируют выпустить всего 1000 BMW X5 Silver Anniversary Edition. Стоимость кроссовера составляет 81 075 долларов.

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Фокус По материалам:

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