Впервые появились фото нового купе BMW — Finance.ua

Впервые появились фото нового купе BMW Сегодня 04:03 — Технологии&Авто

Впервые появились фото нового купе BMW

В сети появились первые фото нового купе BMW на платформе Neue Klasse. Это новое спортивное купе премиум-класса присоединится к нескольким седанам и внедорожникам от BMW, относящимся к серии Neue Klasse.

«Шпионские» источники предполагают, что эта модель может быть уменьшенной версией, похожей на i8.

Новый футуристический электрический купе BMW был замечен на тестах. BMW активно трансформирует аккумуляторно-электрическую линейку, выпустив серию моделей Neue Klasse.

К 2027 году ожидается выход шести новых моделей, и это купе — последнее пополнение семьи.

Фотографы-шпионы зафиксировали эту радикальную модель Neue Klasse на тестах. Она совсем не похожа на предыдущие модели BMW и является одной из самых привлекательных в последние десятилетия.

Передняя часть купе имеет схожие элементы с другими моделями Neue Klasse, включая тонкие фары и узкие радиаторные решетки. Она расположена низко, что придает автомобилю традиционный вид для купе.

Боковой профиль купе очень необычен: крыша простирается дальше, чем у обычных купе, и сидит выше. Задняя часть автомобиля напоминает профиль X6, хотя передняя половина сохраняет низкий вид, как у 8-й серии.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСГПО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.