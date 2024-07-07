Впервые появились фото нового купе BMW — Finance.ua

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Впервые появились фото нового купе BMW

Технологии&Авто
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Впервые появились фото нового купе BMW
Впервые появились фото нового купе BMW
В сети появились первые фото нового купе BMW на платформе Neue Klasse. Это новое спортивное купе премиум-класса присоединится к нескольким седанам и внедорожникам от BMW, относящимся к серии Neue Klasse.
«Шпионские» источники предполагают, что эта модель может быть уменьшенной версией, похожей на i8.
Новый футуристический электрический купе BMW был замечен на тестах. BMW активно трансформирует аккумуляторно-электрическую линейку, выпустив серию моделей Neue Klasse.
К 2027 году ожидается выход шести новых моделей, и это купе — последнее пополнение семьи.
Впервые появились фото нового купе BMW
Фотографы-шпионы зафиксировали эту радикальную модель Neue Klasse на тестах. Она совсем не похожа на предыдущие модели BMW и является одной из самых привлекательных в последние десятилетия.
Передняя часть купе имеет схожие элементы с другими моделями Neue Klasse, включая тонкие фары и узкие радиаторные решетки. Она расположена низко, что придает автомобилю традиционный вид для купе.
Впервые появились фото нового купе BMW
Боковой профиль купе очень необычен: крыша простирается дальше, чем у обычных купе, и сидит выше. Задняя часть автомобиля напоминает профиль X6, хотя передняя половина сохраняет низкий вид, как у 8-й серии.
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По материалам:
MMR
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