Жара хоть и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики — Минэнерго — Finance.ua
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Жара хоть и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики — Минэнерго

Энергетика
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Жара хоть и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики — Минэнерго
Жара хоть и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики — Минэнерго
Грядущая жара уже не будет столь тяжелой для энергосистемы, ведь удалось восстановить некоторые мощности и ввести в работу.
Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила в эфире телемарафона.
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«Система очень чувствительна к любым факторам. Что касается жары и как будет реагировать энергосистема, то ситуация может быть разной. На сегодняшний день нам удалось восстановить некоторые мощности и ввести в работу, однако будем смотреть на то, какое будет потребление», — говорит Гринчук.
Она также призывает потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы.
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«Хотя жара и вернется, она уже не будет такой страшной, как это было 2 недели назад», — добавила она.
Советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко ранее заявил, что Украина достигла относительной стабильности в энергетическом секторе. В ближайшие месяцы, если отключения электроэнергии и будут, они будут незначительными.
По материалам:
УНН
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