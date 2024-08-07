Жара хоть и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики — Минэнерго Сегодня 10:32 — Энергетика

Жара хоть и вернется, но уже не будет такой страшной для энергетики — Минэнерго

Грядущая жара уже не будет столь тяжелой для энергосистемы, ведь удалось восстановить некоторые мощности и ввести в работу.

Об этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила в эфире телемарафона.

«Система очень чувствительна к любым факторам. Что касается жары и как будет реагировать энергосистема, то ситуация может быть разной. На сегодняшний день нам удалось восстановить некоторые мощности и ввести в работу, однако будем смотреть на то, какое будет потребление», — говорит Гринчук.

Она также призывает потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы.

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«Хотя жара и вернется, она уже не будет такой страшной, как это было 2 недели назад», — добавила она.

Советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко ранее заявил , что Украина достигла относительной стабильности в энергетическом секторе. В ближайшие месяцы, если отключения электроэнергии и будут, они будут незначительными.

УНН По материалам:

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