Кабмин планирует изменения в неприменениях отключений электроэнергии для предприятий — Finance.ua
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Кабмин планирует изменения в неприменениях отключений электроэнергии для предприятий

Энергетика
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Кабинет Министров планирует расширить неприменение графиков отключений электроэнергии для предприятий, которые обеспечиваются собственной генерацией на 80%.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«Правительство должно принять на своем заседании постановление, согласно которому меры ограничения потребления электроэнергии не применяются для тех, кто на не менее 80% обеспечивают себя за счет собственной генерации», — написал Железняк.
«Аналогия как с импортом электроэнергии», — добавил он.
Напомним:
Кабмин постановлением № 611 от 30 мая 2024 года увеличил для промышленности с 30% до 80% долю импорта в потреблении электроэнергии в каждом конкретном часе, которая будет гарантировать сохранение электроснабжения во время почасовых отключений.
По материалам:
Економічна Правда
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