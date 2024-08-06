Кабмин планирует изменения в неприменениях отключений электроэнергии для предприятий — Finance.ua

Кабмин планирует изменения в неприменениях отключений электроэнергии для предприятий Сегодня 14:34 — Энергетика

Кабинет Министров планирует расширить неприменение графиков отключений электроэнергии для предприятий, которые обеспечиваются собственной генерацией на 80%.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Правительство должно принять на своем заседании постановление, согласно которому меры ограничения потребления электроэнергии не применяются для тех, кто на не менее 80% обеспечивают себя за счет собственной генерации», — написал Железняк.

«Аналогия как с импортом электроэнергии», — добавил он.

Напомним:

Кабмин постановлением № 611 от 30 мая 2024 года увеличил для промышленности с 30% до 80% долю импорта в потреблении электроэнергии в каждом конкретном часе, которая будет гарантировать сохранение электроснабжения во время почасовых отключений.

Економічна Правда По материалам:

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