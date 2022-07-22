Земельный налог во время военного положения — Finance.ua

Земельный налог во время военного положения Сегодня 21:02 — Личные финансы

Земельный налог во время военного положения

Земельный налог (за 2021 год) в 2022 году должны платить владельцы земельных участков (паев) и постоянные землепользователи — физические и юридические лица.

Об этом пишет Build Portal.

Объекты обложения земельным налогом:

земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании;

земельные доли (паи), находящиеся в собственности.

Размер (ставка) земельного налога

Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, уплачиваемому на соответствующей территории.

Соответствующие решения должны быть обнародованы и, как правило, доступны онлайн — на сайтах соответствующих органов или на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Ставка налога за земельные участки, в том числе право на которые физические лица имеют как собственники земельных долей (паев), нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3 процентов от их нормативной денежной оценки, для земель общего пользования — не более 1 процента от их нормативной денежной оценки, для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3 процента и не более 1 процента от их нормативной денежной оценки, а для лесных земель — не более 0,1 процента от их нормативной денежной оценки. Ставка налога устанавливается в размере не более 12 процентов от их нормативной денежной оценки за земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании хозяйствующих субъектов (кроме государственной и коммунальной форм собственности). Ставки земельного налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых не проведена, устанавливаются:

за земельные участки, расположенные за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов — в размере не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области,

для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3% и не более 5% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области,

для лесных земель — не более 0,1% нормативной денежной оценки площади пашни по Автономной Республике Крым или по области.

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Уплата земельного налога на период действия военного положения

В связи с нападением россии на Украину и началом войны, парламентом был принят Закон, которым определено, что:

временно, на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение, не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки (земельные доли (паи), расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации, и находящиеся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц, а также за земельные участки (земельные доли (паи)), определенные областными военными администрациями как засоренные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.

Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации, определяется Кабинетом Министров Украины.

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Таким образом, не начисляется и не производится плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности):

земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия,

земельные участки, расположенные на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации.

земельные участки, определенные областными военными администрациями, как засоренные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.

Указанное положение Закона № 2120 распространяется на:

земельные доли (паи) и земельные участки, находящиеся в частной собственности;

земельные участки, находящиеся в использовании на праве неизменного использования;

арендованные земельные участки государственной и/или коммунальной собственности.

Также Законом № 2120 установлено, что временно, за 2022 и 2023 налоговые (отчетные) годы, не начисляется и не уплачивается общее минимальное налоговое обязательство за земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации, и/или за земельные участки, определенные областными военными администрациями как засоренные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Build Portal По материалам:

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