Земельный налог во время военного положения — Finance.ua

Земельный налог во время военного положения
Земельный налог (за 2021 год) в 2022 году должны платить владельцы земельных участков (паев) и постоянные землепользователи — физические и юридические лица.
Об этом пишет Build Portal.
Объекты обложения земельным налогом:
- земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании;
- земельные доли (паи), находящиеся в собственности.
Размер (ставка) земельного налога
Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, уплачиваемому на соответствующей территории.
Соответствующие решения должны быть обнародованы и, как правило, доступны онлайн — на сайтах соответствующих органов или на сайте Государственной налоговой службы Украины.
- Ставка налога за земельные участки, в том числе право на которые физические лица имеют как собственники земельных долей (паев), нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3 процентов от их нормативной денежной оценки, для земель общего пользования — не более 1 процента от их нормативной денежной оценки, для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3 процента и не более 1 процента от их нормативной денежной оценки, а для лесных земель — не более 0,1 процента от их нормативной денежной оценки.
- Ставка налога устанавливается в размере не более 12 процентов от их нормативной денежной оценки за земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании хозяйствующих субъектов (кроме государственной и коммунальной форм собственности).
- Ставки земельного налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых не проведена, устанавливаются:
- за земельные участки, расположенные за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов — в размере не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области,
- для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3% и не более 5% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области,
- для лесных земель — не более 0,1% нормативной денежной оценки площади пашни по Автономной Республике Крым или по области.
Уплата земельного налога на период действия военного положения
В связи с нападением россии на Украину и началом войны, парламентом был принят Закон, которым определено, что:
- временно, на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение, не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки (земельные доли (паи), расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации, и находящиеся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц, а также за земельные участки (земельные доли (паи)), определенные областными военными администрациями как засоренные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.
Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации, определяется Кабинетом Министров Украины.
Таким образом, не начисляется и не производится плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности):
- земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия,
- земельные участки, расположенные на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации.
- земельные участки, определенные областными военными администрациями, как засоренные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.
Указанное положение Закона № 2120 распространяется на:
- земельные доли (паи) и земельные участки, находящиеся в частной собственности;
- земельные участки, находящиеся в использовании на праве неизменного использования;
- арендованные земельные участки государственной и/или коммунальной собственности.
Также Законом № 2120 установлено, что временно, за 2022 и 2023 налоговые (отчетные) годы, не начисляется и не уплачивается общее минимальное налоговое обязательство за земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации, и/или за земельные участки, определенные областными военными администрациями как засоренные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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