Как платить налоги с огорода во время войны — объяснение Минфина Сегодня 21:00 — Личные финансы

Доходы от продаж собственной сельскохозяйственной продукции (кроме продукции животноводства) не являются налогооблагаемым доходом, если их сумма совокупно за год не превышает 12 размеров минимальной зарплаты.

Об этом говорится в разъяснении по налогообложению доходов физических лиц, полученных от продажи собственной сельскохозяйственной продукции в период действия военного положения, опубликованном Министерством финансов.

Как отмечается, согласно подпункту 165.1.24 пункта 165.1 статьи 165 Налогового Кодекса, в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика не включаются доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, которая выращена, откормлена, выловлена, собрана, изготовлена, обработана и/или переработана непосредственно физическим лицом на земельных участках, для ведения:

садоводства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебные участки) и/или для индивидуального дачного строительства;

личного крестьянского хозяйства и/или земельные доли (паи), выделенные в натуре (на местности).

В случае если сумма полученного дохода превышает указанный размер, налогоплательщик обязан отразить сумму такого превышения в составе общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода за соответствующий отчетный год и подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах (налоговой декларации) в соответствии с настоящим Кодексом и самостоятельно уплатить налог с суммы такого превышения.

При продаже собственной продукции животноводства групп 1-5, 15, 16 и 41 УКТ ВЭД полученные от такой продажи доходы не являются налогооблагаемым доходом, если их сумма совокупно за год не превышает 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года. Такие физические лица осуществляют продажу данной продукции без получения справки о наличии земельных участков.

В случае когда сумма полученного дохода превышает установленный этим подпунктом размер, физическое лицо обязано предоставить контролирующему органу справку о самостоятельном выращивании, разведении, откорме продукции животноводства, которая выдается в произвольной форме сельским, поселковым, городским советом или советом объединенных территориальных общин, которая создана по закону и перспективному плану формирования территорий общин, по месту налогового адреса (месту жительства) владельца продукции животноводства.

Если справкой подтверждено выращивание проданной продукции животноводства непосредственно налогоплательщиком, налогообложению подлежит доход, превышающий 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.

Если таким налогоплательщиком не подтверждено самостоятельное выращивание, разведение, откормка продукции животноводства, доходы от продажи которой он получил, такие доходы подлежат налогообложению на общих основаниях.

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