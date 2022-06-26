Как платить налоги с огорода во время войны — объяснение Минфина — Finance.ua
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Как платить налоги с огорода во время войны — объяснение Минфина

Личные финансы
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Доходы от продаж собственной сельскохозяйственной продукции (кроме продукции животноводства) не являются налогооблагаемым доходом, если их сумма совокупно за год не превышает 12 размеров минимальной зарплаты.
Об этом говорится в разъяснении по налогообложению доходов физических лиц, полученных от продажи собственной сельскохозяйственной продукции в период действия военного положения, опубликованном Министерством финансов.
Как отмечается, согласно подпункту 165.1.24 пункта 165.1 статьи 165 Налогового Кодекса, в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика не включаются доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, которая выращена, откормлена, выловлена, собрана, изготовлена, обработана и/или переработана непосредственно физическим лицом на земельных участках, для ведения:
  • садоводства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебные участки) и/или для индивидуального дачного строительства;
  • личного крестьянского хозяйства и/или земельные доли (паи), выделенные в натуре (на местности).
В случае если сумма полученного дохода превышает указанный размер, налогоплательщик обязан отразить сумму такого превышения в составе общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода за соответствующий отчетный год и подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах (налоговой декларации) в соответствии с настоящим Кодексом и самостоятельно уплатить налог с суммы такого превышения.
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При продаже собственной продукции животноводства групп 1-5, 15, 16 и 41 УКТ ВЭД полученные от такой продажи доходы не являются налогооблагаемым доходом, если их сумма совокупно за год не превышает 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года. Такие физические лица осуществляют продажу данной продукции без получения справки о наличии земельных участков.
В случае когда сумма полученного дохода превышает установленный этим подпунктом размер, физическое лицо обязано предоставить контролирующему органу справку о самостоятельном выращивании, разведении, откорме продукции животноводства, которая выдается в произвольной форме сельским, поселковым, городским советом или советом объединенных территориальных общин, которая создана по закону и перспективному плану формирования территорий общин, по месту налогового адреса (месту жительства) владельца продукции животноводства.
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Если справкой подтверждено выращивание проданной продукции животноводства непосредственно налогоплательщиком, налогообложению подлежит доход, превышающий 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.
Если таким налогоплательщиком не подтверждено самостоятельное выращивание, разведение, откормка продукции животноводства, доходы от продажи которой он получил, такие доходы подлежат налогообложению на общих основаниях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
AgroPortal.ua
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