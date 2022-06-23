Годовщина открытия рынка земли. Итоги, ключевые события, что дальше - тормозим или разгоняемся — Finance.ua

Годовщина открытия рынка земли. Итоги, ключевые события, что дальше - тормозим или разгоняемся
Первого июля 2021 года произошло знаковое событие — принято историческое решение об открытии рынка земли в Украине. Почти 30 лет существования моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до его фактической отмены в 2021 году в украинском обществе шли ожесточенные споры, дебаты и дискуссии. Обильными аргументами забрасывали общество и друг друга сторонники и противники, часто используя земельный вопрос в политических играх.
Прошел год и имеем хорошую возможность сделать первые выводы. Что все-таки имеем на сегодняшний день: «измена» или «победа»? Сбылись ли ожидания одних и/или опасения других?
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины с 1 июля 2021 г. по 20 июня 2022 г. состоялось более 104 тысяч сделок в рамках рынка земли (Источник: Agravery.com). Это то, на что надеялись, люди причастные к аграрной сфере? Бесспорно, что война внесла свои разрушительные коррективы. Но, как говорится, пациент скорее жив.
По случаю первого дня рождения рынка земли редакция сайта «Минфин» совместно с аграрным инвестиционным фондом Твоє коло и при поддержке Finance.ua проведет открытую встречу: «Годовщина рынка земли: инвестиционный климат и возможности для роста».
В ходе мероприятия ведущие эксперты, юристы, аналитики и частные инвесторы обсудят следующие вопросы:
- Так ли случилось, как мечталось? Рынок земли спустя год: стоимость, спрос, привлекательность для частного инвестора в разрезе регионов.
- Особенности функционирования в условиях военного вторжения: ограничения, каких изменений следует ожидать по текущей дорожной карте реализации земельной реформы.
- Особенности и юридические аспекты оформления сделок купли/продажи, аренды/субаренды земли в период военного положения.
- Компенсационные механизмы и алгоритм возмещения ущерба в случае невозможности реализации урожая или повреждения посевных площадей вследствие военных действий.
- Перспективы инвестирования в земельный фонд Украины 2022 — 2023: порог вхождения, прогноз стоимости, окупаемость инвестиций, ключевые факторы влияния, пессимистические и оптимистичные сценарии развития.
- Стоит ли сейчас покупать земельный участок или следует подождать более удачной конъюнктуры.
- Как выбрать и проверить земли под инвестирование и обезопасить себя от мошенников?
- Земля vs недвижимость vs фондовые рынки vs реальный бизнес: куда выгоднее инвестировать в условиях неопределенности?
- Что изменится для украинцев в ближайшие годы, как и когда вырастет цена на землю?
Кроме экспертной среды, мероприятие будет полезно посетить всем, кто интересуется инвестиционной тематикой и хочет разобраться, как и сколько можно заработать, инвестируя в украинскую землю.
Для удобства участников предусмотрен смешанный формат встречи:
- Офлайн в помещении, отвечающий всем современным требованиям безопасности и оборудованным дополнительной локацией для укрытия, в случае тревоги. Место проведения: г. Киев, ул. Болсуновская, 13-15, IQ Business Center, 3 этаж. Количество мест ограничено до 80 человек;
- Прямая онлайн трансляция, с возможностью задать вопрос спикерам в личном кабинете непосредственно во время эфира и получением доступа к записи события. Без ограничений по количеству участников.
Дата и время проведения: 5 июля 2022г. с 13:00 — 19:00
Стоимость билетов символическая, рассчитанная на покрытие организационных расходов.
Поделиться новостью