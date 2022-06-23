Годовщина открытия рынка земли. Итоги, ключевые события, что дальше - тормозим или разгоняемся — Finance.ua

Годовщина открытия рынка земли. Итоги, ключевые события, что дальше - тормозим или разгоняемся Сегодня 12:05 — Личные финансы

Годовщина открытия рынка земли. Итоги, ключевые события, что дальше - тормозим или разгоняемся

Первого июля 2021 года произошло знаковое событие — принято историческое решение об открытии рынка земли в Украине. Почти 30 лет существования моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до его фактической отмены в 2021 году в украинском обществе шли ожесточенные споры, дебаты и дискуссии. Обильными аргументами забрасывали общество и друг друга сторонники и противники, часто используя земельный вопрос в политических играх.

Прошел год и имеем хорошую возможность сделать первые выводы. Что все-таки имеем на сегодняшний день: «измена» или «победа»? Сбылись ли ожидания одних и/или опасения других?

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины с 1 июля 2021 г. по 20 июня 2022 г. состоялось более 104 тысяч сделок в рамках рынка земли (Источник: Agravery.com). Это то, на что надеялись, люди причастные к аграрной сфере? Бесспорно, что война внесла свои разрушительные коррективы. Но, как говорится, пациент скорее жив.

По случаю первого дня рождения рынка земли редакция сайта «Минфин» совместно с аграрным инвестиционным фондом Твоє коло и при поддержке Finance.ua проведет открытую встречу: «Годовщина рынка земли: инвестиционный климат и возможности для роста».

В ходе мероприятия ведущие эксперты, юристы, аналитики и частные инвесторы обсудят следующие вопросы:

Так ли случилось, как мечталось? Рынок земли спустя год: стоимость, спрос, привлекательность для частного инвестора в разрезе регионов.

Особенности функционирования в условиях военного вторжения: ограничения, каких изменений следует ожидать по текущей дорожной карте реализации земельной реформы.

Особенности и юридические аспекты оформления сделок купли/продажи, аренды/субаренды земли в период военного положения.

Компенсационные механизмы и алгоритм возмещения ущерба в случае невозможности реализации урожая или повреждения посевных площадей вследствие военных действий.

Перспективы инвестирования в земельный фонд Украины 2022 — 2023: порог вхождения, прогноз стоимости, окупаемость инвестиций, ключевые факторы влияния, пессимистические и оптимистичные сценарии развития.

Стоит ли сейчас покупать земельный участок или следует подождать более удачной конъюнктуры.

Как выбрать и проверить земли под инвестирование и обезопасить себя от мошенников?

Земля vs недвижимость vs фондовые рынки vs реальный бизнес: куда выгоднее инвестировать в условиях неопределенности?

Что изменится для украинцев в ближайшие годы, как и когда вырастет цена на землю?

Кроме экспертной среды, мероприятие будет полезно посетить всем, кто интересуется инвестиционной тематикой и хочет разобраться, как и сколько можно заработать, инвестируя в украинскую землю.

Для удобства участников предусмотрен смешанный формат встречи:

Офлайн в помещении, отвечающий всем современным требованиям безопасности и оборудованным дополнительной локацией для укрытия, в случае тревоги. Место проведения: г. Киев, ул. Болсуновская, 13-15, IQ Business Center, 3 этаж. Количество мест ограничено до 80 человек; Прямая онлайн трансляция, с возможностью задать вопрос спикерам в личном кабинете непосредственно во время эфира и получением доступа к записи события. Без ограничений по количеству участников.

Дата и время проведения: 5 июля 2022г. с 13:00 — 19:00

Стоимость билетов символическая, рассчитанная на покрытие организационных расходов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.