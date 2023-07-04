Земельные онлайн аукционы на Прозорро. Продажи заработали 1 млрд гривен за период военного положения — Finance.ua

Земельные онлайн аукционы на Прозорро. Продажи заработали 1 млрд гривен за период военного положения Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Земельные онлайн аукционы на Прозорро. Продажи заработали 1 млрд гривен за период военного положения

Около 1 млрд гривен за период военного положения заработали организаторы земельных онлайн-аукционов в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи.

Всего за два года внедрения земельной реформы по итогам более 16 тысяч онлайн-аукционов от реализации земель в бюджеты разных уровней поступило более 1,3 млрд гривен.

За время работы земельных аукционов на Прозорро. Продажи организаторы продали или сдали в аренду 4.7 тысячи участков общей площадью более 43 тыс. га. Из них площадь участков сельхозназначения — 39 тыс. га.

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Почти 980 млн гривен поступило организаторам от продажи коммунальной или государственной земли несельскохозяйственного назначения и частных сельскохозяйственных земель, еще более 346 млн грн в год от аренды. Согласно Земельному кодексу, продажа сельхозземель государственной и коммунальной собственности и дальше остается запрещенной.

«Несмотря на военное положение, рынок земли в Украине остается привлекательным для инвесторов. В среднем на электронные торги по продаже и сдаче в аренду земли приходят бороться за участок более трех участников, а цена по итогам э-аукционов растет почти в два раза. За это время получили новых владельцев более 3.3 тысячи участков по всей стране, за исключением временно оккупированных областей или тех территорий, где велись боевые действия. Кроме того, успешные земельные торги — возможность зарабатывать во время войны. Так, из заработанного миллиарда во время большой войны почти 820 млн грн поступило именно в бюджеты общин» , — отметил Сергей Бут, СЕО Прозорро.Продажи.

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По словам заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Дениса Башлыка, за два года работы рынок земли развеял мифы о земельной реформе. В то же время украинцы смогли почувствовать себя настоящими хозяевами на своей земле, потому что получили наконец право распоряжаться своей собственностью.

«Запуск рынка земли позволил развеять несколько мифов. Первый — что мы останемся без земли вообще. Второй — что всю землю сразу продадут и будет хаос. На самом деле, в результате земельной реформы больше не существует скрытого земельного рынка. Все действия по земле происходят в законной плоскости», — подчеркнул заместитель Министра агрополитики.

За время внедрения реформы земельные торги на Прозорро. Продажи объявили почти 1.2 тысячи организаторов, из которых более 700 — это органы местного самоуправления. За все время работы участие в э-аукционах по продаже или аренде земли приняло более 7.6 тысячи участников.

Больше всего земельных онлайн-аукционов состоялось в Одесской, Полтавской, Черкасской, Львовской и Кировоградской областях.

По состоянию на начало июля 2023 года в системе Прозорро. Продажи объявлено более 1.8 тысячи земельных торгов, в которых можно участвовать, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных площадок . Площадь этих участков составляет более 135 тысяч гектаров.

Справка Finance.ua:

Напомним, электронные аукционы по аренде и продаже земель в системе Прозорро. Продажи запустили в Украине в октябре 2021 года. Торги по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности не проводились с 24 марта 2022 года, пока их не возобновили после вступления в силу Закона 19 ноября 2022 года.

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