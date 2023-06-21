В Киеве будут продавать места для передвижной торговли через Прозорро. Продажи — Finance.ua

В Киеве будут продавать места для передвижной торговли через Прозорро. Продажи
В государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи объявлены первые аукционы по аренде мест для размещения объектов передвижной торговли в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.
Решение о размещении временных сооружений Киевский городской совет принял в конце 20 апреля 2023 года, а уже на днях коммунальное предприятие «Городской магазин» исполнительного органа Киевсовета зарегистрировало первые пять лотов.
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Это решение регламентирует проведение аукционов через электронную торговую систему Прозорро. Продажи и дает возможность участникам торгов получить скидку 50% на объект на период действия военного положения.
Каждый объект передвижной торговли предназначен для размещения точек продаж горячих напитков и продуктов быстрого питания и сдается в аренду на 3 года. Стартовая цена указана за весь период аренды, однако победитель торгов будет выплачивать финальную сумму частями ежегодно. Обязательным условием торгов является участие двух участников.
Первые пять э-аукционов в системе продажи мест для передвижной торговли:
- ул. Энтузиастов напротив дома по бульвару Игоря Шамо, 1/5 (ссылка на э-аукцион);
- ул. Радужная, 8 (ссылка на э-аукцион);
- просп. Червоной Калины, 25 (ссылка на э-аукцион);
- ул. Здолбуновская, 5-А (ссылка на э-аукцион);
- наб. Русановская, 12 (ссылка на э-аукцион).
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