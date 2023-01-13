Площадка УЭБ стала лидером системы Прозорро.Продажи по итогам 2022 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Площадка УЭБ стала лидером системы Прозорро.Продажи по итогам 2022 года

Казна и Политика
47
Площадка УЭБ стала лидером системы Прозорро.Продажи по итогам 2022 года
Площадка УЭБ стала лидером системы Прозорро.Продажи по итогам 2022 года
В системе Прозорро.Продажи в прошлом году состоялось более 19 тыс. успешных аукционов. По их результатам организаторы, а это преимущественно органы местного самоуправления и государственные структуры, получили более 10 млрд грн.
Безоговорочным лидером системы Прозорро.Продажи по уровню доходов в бюджеты разных уровней стала площадка ООО «Украинская энергетическая биржа». Она охватила более 15,5% торгов. Победители, привлеченные профессиональной и опытной командой маркетплейса, заплатили в государственный и местные бюджеты почти 1,6 млрд грн.
«Традиционно площадка УЭБ сопровождает и организатора торгов — Государственную службу геологии и недр Украины. Мы неизменные и профессиональные их консультанты. В 2022-м ГСГНУ объявила 180 аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами. По результатам торгов государственный бюджет пополнился на сумму более 1,75 млрд грн, что на 933% больше стартовой цены проданных спецразрешений, которая составила 188 млн грн», — информирует Александр Коваленко, Генеральный директор ООО «УЭБ».
В общей сложности площадка УЭБ стала лидером системы Прозорро.Продажи и по уровню доходов организаторов, объявлявших аукционы именно через этот маркетплейс: 24 организатора объявили более 330 аукционов. И их доход составляет более 2 млрд. грн.
Также площадка УЭБ имеет стабильно высокие показатели по другим направлениям торгов: по продаже металлолома, имущества банкротов, малой приватизации, коммерческие торги и т.д.
Качественная техническая поддержка и профессиональное сопровождение менеджеров по подготовке к аукционам — главные преимущества, почему участники и организаторы торгов выбирают для работы в системе Прозорро.Sale именно площадку ООО «Украинская энергетическая биржа».
По материалам:
Українська енергетична біржа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.