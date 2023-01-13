Площадка УЭБ стала лидером системы Прозорро.Продажи по итогам 2022 года — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Площадка УЭБ стала лидером системы Прозорро.Продажи по итогам 2022 года Сегодня 13:42 — Казна и Политика

Площадка УЭБ стала лидером системы Прозорро.Продажи по итогам 2022 года

В системе Прозорро.Продажи в прошлом году состоялось более 19 тыс. успешных аукционов. По их результатам организаторы, а это преимущественно органы местного самоуправления и государственные структуры, получили более 10 млрд грн.

Безоговорочным лидером системы Прозорро.Продажи по уровню доходов в бюджеты разных уровней стала площадка ООО «Украинская энергетическая биржа». Она охватила более 15,5% торгов. Победители, привлеченные профессиональной и опытной командой маркетплейса, заплатили в государственный и местные бюджеты почти 1,6 млрд грн.

«Традиционно площадка УЭБ сопровождает и организатора торгов — Государственную службу геологии и недр Украины. Мы неизменные и профессиональные их консультанты. В 2022-м ГСГНУ объявила 180 аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами. По результатам торгов государственный бюджет пополнился на сумму более 1,75 млрд грн, что на 933% больше стартовой цены проданных спецразрешений, которая составила 188 млн грн», — информирует Александр Коваленко, Генеральный директор ООО «УЭБ».

В общей сложности площадка УЭБ стала лидером системы Прозорро.Продажи и по уровню доходов организаторов, объявлявших аукционы именно через этот маркетплейс: 24 организатора объявили более 330 аукционов. И их доход составляет более 2 млрд. грн.

Также площадка УЭБ имеет стабильно высокие показатели по другим направлениям торгов: по продаже металлолома, имущества банкротов, малой приватизации, коммерческие торги и т.д.

Качественная техническая поддержка и профессиональное сопровождение менеджеров по подготовке к аукционам — главные преимущества, почему участники и организаторы торгов выбирают для работы в системе Прозорро.Sale именно площадку ООО «Украинская энергетическая биржа».

Українська енергетична біржа По материалам:

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