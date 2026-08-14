Зеленский недоволен главой НБУ Пышным из-за политики в отношении МВФ — Bloomberg Сегодня 07:27

Андрей Пышный, глава НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский все больше недоволен председателем Национального банка Андреем Пышным. Причиной, по словам источников Bloomberg, являются его близкие рабочие отношения с Международным валютным фондом и, по мнению президента, недостаточная поддержка в условиях войны.

В то же время, Зеленский не планирует увольнять Пышного. По словам собеседников агентства, президент также не видит очевидного кандидата в его замену.

Что об этом пишет Bloomberg

По словам источников, напряженность между Зеленским и МВФ усилилась минувшей зимой после утверждения фондом программы кредитования Украины на $8,1 млрд. Она предполагала выполнение правительством ряда обязательств, в том числе повышение налогов.

Эти требования вызвали критику среди украинских депутатов и граждан. По данным Bloomberg, Зеленский был недоволен уступками перед МВФ — вторым по объему донором Украины после Европейского Союза.

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В то же время МВФ позже отложил часть требований. Во время последнего пересмотра программы в июне фонд особо отметил необходимость сохранять независимость Национального банка.

В прошлом месяце МВФ перечислил Украине около $700 млн в рамках четырехлетней программы поддержки. В целом, НБУ оценивает, что прямая бюджетная помощь от международных партнеров в этом году может составить около $54 млрд.

Несколько высокопоставленных чиновников, имеющих доступ к Зеленскому, выражают обеспокоенность тем, что НБУ под руководством Пышного делает недостаточно для поддержки экономики, в частности, из-за жесткой монетарной политики.

В самом Нацбанке заявили, что кредитование быстро растет, а нынешний период его развития является самым длинным и динамичным за последние 17 лет.

Отдельно источники Bloomberg отмечают, что Зеленский якобы недоволен публичной активностью Пышного. Президент, по их словам, считает его более характерным для политика, чем для технократического руководителя центрального банка.

Пышный возглавил НБУ в октябре 2022 года, а его полномочия должны завершиться в 2029 году. Украинское законодательство усложняет увольнение главы Нацбанка без веских юридических оснований, что должно защищать независимость регулятора.

В июле НБУ впервые с марта прошлого года повысил учетную ставку на фоне высокой инфляции. Пышный ранее сигнализировал, что ставку, вероятно, будут удерживать на уровне 15% до второго квартала 2027 года, однако ценовое давление усилилось.

По данным источников, среди потенциальных кандидатов на должность главы НБУ называют народного депутата Даниила Гетманцева и первого заместителя главы НБУ Сергея Николайчука. В то же время, ни одного решения о замене Пышного пока нет.

НБУ в своем заявлении подчеркнул, что в течение полномасштабной войны выполнял ключевые задачи — поддерживал ценовую и финансовую стабильность, стабильность валютного рынка и бесперебойную работу банковской системы.

Телеканал 24 По материалам:

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