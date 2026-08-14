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Зеленский недоволен главой НБУ Пышным из-за политики в отношении МВФ — Bloomberg

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Андрей Пышный, глава НБУ
Андрей Пышный, глава НБУ
Президент Украины Владимир Зеленский все больше недоволен председателем Национального банка Андреем Пышным. Причиной, по словам источников Bloomberg, являются его близкие рабочие отношения с Международным валютным фондом и, по мнению президента, недостаточная поддержка в условиях войны.
В то же время, Зеленский не планирует увольнять Пышного. По словам собеседников агентства, президент также не видит очевидного кандидата в его замену.

Что об этом пишет Bloomberg

По словам источников, напряженность между Зеленским и МВФ усилилась минувшей зимой после утверждения фондом программы кредитования Украины на $8,1 млрд. Она предполагала выполнение правительством ряда обязательств, в том числе повышение налогов.
Эти требования вызвали критику среди украинских депутатов и граждан. По данным Bloomberg, Зеленский был недоволен уступками перед МВФ — вторым по объему донором Украины после Европейского Союза.
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В то же время МВФ позже отложил часть требований. Во время последнего пересмотра программы в июне фонд особо отметил необходимость сохранять независимость Национального банка.
В прошлом месяце МВФ перечислил Украине около $700 млн в рамках четырехлетней программы поддержки. В целом, НБУ оценивает, что прямая бюджетная помощь от международных партнеров в этом году может составить около $54 млрд.
Несколько высокопоставленных чиновников, имеющих доступ к Зеленскому, выражают обеспокоенность тем, что НБУ под руководством Пышного делает недостаточно для поддержки экономики, в частности, из-за жесткой монетарной политики.
В самом Нацбанке заявили, что кредитование быстро растет, а нынешний период его развития является самым длинным и динамичным за последние 17 лет.
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Отдельно источники Bloomberg отмечают, что Зеленский якобы недоволен публичной активностью Пышного. Президент, по их словам, считает его более характерным для политика, чем для технократического руководителя центрального банка.
Пышный возглавил НБУ в октябре 2022 года, а его полномочия должны завершиться в 2029 году. Украинское законодательство усложняет увольнение главы Нацбанка без веских юридических оснований, что должно защищать независимость регулятора.
В июле НБУ впервые с марта прошлого года повысил учетную ставку на фоне высокой инфляции. Пышный ранее сигнализировал, что ставку, вероятно, будут удерживать на уровне 15% до второго квартала 2027 года, однако ценовое давление усилилось.
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По данным источников, среди потенциальных кандидатов на должность главы НБУ называют народного депутата Даниила Гетманцева и первого заместителя главы НБУ Сергея Николайчука. В то же время, ни одного решения о замене Пышного пока нет.
НБУ в своем заявлении подчеркнул, что в течение полномасштабной войны выполнял ключевые задачи — поддерживал ценовую и финансовую стабильность, стабильность валютного рынка и бесперебойную работу банковской системы.
По материалам:
Телеканал 24
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