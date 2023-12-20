Зеленский высказался о введении множественного гражданства — Finance.ua

Зеленский высказался о введении множественного гражданства Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Зеленский высказался о введении множественного гражданства

Президент Владимир Зеленский прокомментировал необходимость введения множественного гражданства.

Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции.

«Наверное, надо думать о множественном гражданстве. Соответствующий закон есть. В ближайшем будущем мы будем в Евросоюзе. Поэтому я не вижу плохого в таких предложениях в настоящее время. О множественном гражданстве я говорил еще до начала полномасштабной войны. И это было в нашей программе. Я действительно считаю, что это нормально, и я считаю, что украинцев действительно есть 60 миллионов в мире, и не всем обязательно жить в Украине, у них есть история, есть свои семьи, кто-то родился, скажем, в Канаде, США. Но дать им возможность поддерживать Украину, чувствовать, что они украинцы, помогать, открывать бизнес и здесь платить налоги и т. д. — все это точно идет в плюс Украине», — сказал глава государства.

Он отметил, что над этим необходимо думать, «не нужно перегреть этот вопрос, но и слишком рано — нельзя, есть тонкие вопросы во множественном гражданстве».

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«Я бы хотел, чтобы нас люди за границей, особенно женщины и дети, слышали, чтобы они, когда трудоустраиваются, обретают там новую жизнь, чтобы они все же не спешили отказываться от гражданства нашего государства. Это важно. Таких людей нам нельзя терять. И множественное гражданство, наверное, частично решает этот вопрос», — пояснил Зеленский.

Зеленский заявил, что многие вынужденные переселенцы начнут возвращаться в Украину, когда у нашего государства будет более мощная система противовоздушной обороны и произойдет уменьшение поддержки со стороны европейских стран.

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«Я в этом не сомневаюсь. Страны Европы, США будут поддерживать тех наших граждан, кому это очень нужно и сложно. Но те, кто трудоустраивается, я уверен, что у них будет другой уровень поддержки», — заявил Зеленский.

При этом он уточнил, что это не касается поддержки Украины и украинцев, которые внутри нашего государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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