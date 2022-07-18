Правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев — Finance.ua
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Правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев

Казна и Политика
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Правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев
Правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечает, что Государственная миграционная служба и МВД наработали целый ряд проектов, нормирующих вопросы множественного гражданства для украинцев.
Об этом Енин рассказал в интервью «Укринформу».
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«По поручению президента Государственная миграционная служба совместно с МВД наработала целый ряд проектов нормативно-правовых актов, нормирующих в том числе и вопросы множественного гражданства. Исходим из четкого обеспечения баланса между интересами нашего государства, особенно в условиях полномасштабной агрессии рф, с одной стороны, а с другой стороны, необходимости привлечения того потенциала, которым обладает зарубежная украинская община в странах Европейского Союза, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, поскольку решение этого вопроса обещал целый ряд предыдущих президентов Украины», — говорит Енин.
По словам Енина, президент Украины придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которой ждут миллионы украинцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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