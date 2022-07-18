Правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев — Finance.ua

Правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечает, что Государственная миграционная служба и МВД наработали целый ряд проектов, нормирующих вопросы множественного гражданства для украинцев.

Об этом Енин рассказал в интервью «Укринформу».

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«По поручению президента Государственная миграционная служба совместно с МВД наработала целый ряд проектов нормативно-правовых актов, нормирующих в том числе и вопросы множественного гражданства. Исходим из четкого обеспечения баланса между интересами нашего государства, особенно в условиях полномасштабной агрессии рф, с одной стороны, а с другой стороны, необходимости привлечения того потенциала, которым обладает зарубежная украинская община в странах Европейского Союза, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, поскольку решение этого вопроса обещал целый ряд предыдущих президентов Украины», — говорит Енин.

По словам Енина, президент Украины придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которой ждут миллионы украинцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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