Правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев — Finance.ua

Правительство Украины подготовило ряд проектов по множественному гражданству для украинцев
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечает, что Государственная миграционная служба и МВД наработали целый ряд проектов, нормирующих вопросы множественного гражданства для украинцев.
Об этом Енин рассказал в интервью «Укринформу».
«По поручению президента Государственная миграционная служба совместно с МВД наработала целый ряд проектов нормативно-правовых актов, нормирующих в том числе и вопросы множественного гражданства. Исходим из четкого обеспечения баланса между интересами нашего государства, особенно в условиях полномасштабной агрессии рф, с одной стороны, а с другой стороны, необходимости привлечения того потенциала, которым обладает зарубежная украинская община в странах Европейского Союза, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки, поскольку решение этого вопроса обещал целый ряд предыдущих президентов Украины», — говорит Енин.
По словам Енина, президент Украины придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которой ждут миллионы украинцев.
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