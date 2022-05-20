Нардепы предлагают лишать гражданства военнообязанных, сбежавших за границу — Finance.ua

Нардепы предлагают лишать гражданства военнообязанных, сбежавших за границу

Сегодня 17:10 — Казна и Политика

В Верховной Раде Украины предлагают лишать гражданства военнообязанных, которые выехали за границу во время военного положения и не вернулись в течение месяца.

Об этом сообщает официальный сайт ВРУ.

В законопроекте предлагают внести правки в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым военнообязанные могут быть лишены гражданства Украины, если уехали из страны и не вернулись в течение 30 дней.

Речь идет о тех, кто уехал и не вернулся без уважительных причин, к которым относят: запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, аварии, командировки, официальная работа за границей, пребывание на стационарном лечении или иные обстоятельства, которые препятствуют выезду из страны пребывания. Закон касается также тех, кто бежал в рф.

К тому же предлагается лишать украинского гражданства за письменный отказ от мобилизации.

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